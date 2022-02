Kwiecień: Będziemy wracać do absolutnie normalnego funkcjonowania

W ubiegłym tygodniu Sejm odrzucił nową wersję projektu ustawy segregacyjnej (druk nr. 1981) przygotowanej przez posłów PiS. Przeciwko jego przyjęciu głosowała cała opozycja. Również 77 posłów klubu PiS opowiedziało się za odrzuceniem bądź wstrzymało się od głosu. Tym samym projekt podzielił los forsowanej wcześniej „lex Hoc”, a z zapowiedzi przedstawicieli obozu władzy wynika, że próby przeforsowania projektów o charakterze segregacyjnym nie będą już podejmowane.

Kwiecień: Opozycja nie chce rozmawiać

Sprawa ta była przedmiotem rozmowy na antenie Polskiego Radia 24 z poseł PiS Anną Kwiecień.

Polityk przyznała, że projekt zawierał „zapisy bardzo kontrowersyjne dla wielu posłów z różnych klubów”. W jej ocenie znalazły się w nim jednak także propozycje warte rozpatrzenia i ewentualnie dalszego procedowania.

Kwiecień stwierdziła, ze głosowania pokazało niechęć formacji opozycyjnych do rozmowy w zakresie sposobów „walki z epidemią”. – Opozycja na już na początku drogi, na początku dyskusji na temat tej ustawy przekreśliła wszystkie zapisy, chociażby związane z dostępem do testowania. Moim zdaniem te zapisy były absolutnie do przyjęcia – oznajmiła poseł PiS. – Można było dyskutować, można było rozmawiać, do takiej dyskusji nie doszło, ustawa została odrzucona – podkreśliła.

Kwiecień: Znośmy obostrzenia

Poseł PiS zwróciła uwagę na działania państw, które stopniowo zdejmują covidowe restrykcje. Niektóre państwa, jak Anglia, całkowicie powróciły już do normalności.

– Rząd przede wszystkim powinien skupić się na tym, żeby zapewnić każdemu obywatelowi dostęp do darmowej szczepionki. Tutaj naprawdę zostało zrobione bardzo wiele. Nikt nie może powiedzieć, że nie miał łatwego dostępu do takiej szczepionki. To zostało zagwarantowane – powiedziała polityk.

Kwiecień stwierdziła, że gdyby zrealizować postulat Lewicy dotyczący przymusu szczepień na COVID, bylibyśmy świadkami „dantejskich scen” zarówno w Sejmie, jak i pod Sejmem. – My jako odpowiedzialna grupa polityczna musimy starać się łagodzić wszelkie konflikty – powiedziała poseł.

– Podzielam opinię kolegów, że kwestie związane z nowymi pomysłami, nowymi ustawami to już pieśń przeszłości. Raczej skupimy się, żeby jak najszybciej wracać do normalności, żeby znosić obostrzenia. Omikron owszem, wykazuje dużo większą zaraźliwość, natomiast przebieg COVID-19 wywołany Omikronem jest dużo łagodniejszy – przypomniała Anna Kwiecień.

