Nieoficjalnie: Johnson spotka się w Warszawie z prezydentem i premierem

Politycy będą rozmawiać o kwestii rosyjsko-ukraińskiej. Informację przekazała w środę agencja Reutera, powołując się na źródło w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Wielka Brytania wyśle do Polski dodatkowych żołnierzy

W poniedziałek sekretarz obrony wielkiej Brytanii Ben Wallace poinformował o zwiększeniu brytyjskiej obecności na terytorium Polski w związku z zagrożeniem ze strony Rosji.

Informację przekazała Polska Agencja Prasowa. Decyzja brytyjskiego ministra zapadła podczas poniedziałkowego spotkania z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Ben Wallace podkreślił, że 350 brytyjskich żołnierzy znajdzie się w Polsce w ramach dwustronnej współpracy między oboma krajami.

Wielka Brytania pomaga Ukrainie

Brytyjczycy dołączą do obecnych w Polsce rodaków, którzy w połowie listopada 2020 roku przybyli do Polski w związku z kryzysem na granicy z Białorusią. Wtedy do Polski przybyło 100 żołnierzy Zjednoczonego Królestwa.

Londyn aktywnie angażuje się w próbę odstraszenia Władimira Putina przed agresją na Ukrainę. W połowie stycznia brytyjski minister obrony Ben Wallace poinformował w parlamencie o wysłaniu na Ukrainę pierwszej partii lekkiej broni przeciwpancernej. – Ukraina ma pełne prawo do obrony swoich granic, a ten nowy pakiet pomocy jeszcze bardziej zwiększa jej zdolność do tego – powiedział.

Z kolei minister spraw zagranicznych Liz Truss zapowiedziała niedawno wprowadzenie nowych przepisów dotyczących sankcji ekonomicznych, które pozwolą rządowi Wielkiej Brytanii na objęcie szerszej grupy osób i przedsiębiorstw powiązanych z Kremlem.

