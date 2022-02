CNN: Strategia Bidena wobec Rosji przynosi efekty

Od kilku miesięcy narasta napięcie na wschodzie i obawy przed agresją Rosji na Ukrainę. Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się też przecieki z danych wywiadu (m.in. amerykańskiego oraz brytyjskiego). Według źródeł CNN administracja Joe Bidena wierzy, że Władimir Putin został zaskoczony ujawnieniem części rosyjskich planów

"Celem ujawniania informacji wywiadowczych przez USA jest pozbawienie Rosji tego samego elementu zaskoczenia, który wykorzystała w 2014 r., kiedy zaanektowała Krym" – mówią CNN zachodni dyplomaci. "Wielu z tych samych amerykańskich urzędników rządowych zasiadało w pierwszym rzędzie przy podejmowaniu decyzji w 2014 r. i reagują na wnioski wyciągnięte z tamtego doświadczenia" – wskazują informatorzy CNN.

"Nie traktujemy prasy instrumentalnie. To, co robimy, to prowadzenie strategicznej kampanii komunikacyjnej" — twierdzi przedstawiciel zachodniego wywiadu

Przedstawiciele amerykańskiej administracji powiedzieli, że ujawnianie informacji było starannie koordynowane przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego, wywiad i inne agencje bezpieczeństwa narodowego. Cel? Przerwanie rosyjskiego planowania i powstrzymanie działań wojskowych.

Przeciek kontrolowany

W zeszłym tygodniu agencje informowały, że Pentagon zdobył informacje wywiadowcze na temat rosyjskiego planu inwazji na Ukrainę, której pretekstem miało być fałszywe wideo oparte na ostatnich kampaniach dezinformacyjnych.

Wcześniej, bo w grudniu 2021 roku, Biały Dom ujawnił odtajniony dokument, z którego wynikało, że Rosja planuje ofensywę na początku 2022 r. z udziałem nawet 175 tys. żołnierzy.

W tym tygodniu z kolei ujawniono nowe zdjęcia satelitarne ukazujące ruchu armii rosyjskiej.

