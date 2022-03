Polska nie pomaga Ukrainie? Skandaliczny artykuł "Le Figaro"

"W obliczu wojny na Ukrainie ludzie Zachodu postanowili wysłać do Kijowa broń i wsparcie finansowe" – czytamy na stronie "Le Figaro". Popularna gazeta opisuje przykłady europejskiej solidarności i pomocy dla Ukrainy. Zapomina jednak wspomnieć o roli jaką Polska odegrała najpierw w tym, aby sprawa Ukrainy w ogóle trafiła na europejską wokandę i nie została zbagatelizowana, a następnie już bezpośrednio pomagając Ukraińcom.

Skandal w "Le Figaro"

Z artykułu "Le Figaro" możemy się dowiedzieć, że "militarnie i humanitarnie" Ukrainę wspiera oczywiście Francja, ale również Niemcy, Hiszpania czy Grecja. Samo wsparcie humanitarne oferuje np Turcja i Wielka Brytania, podczas gdy wyłącznie pomoc militarną – Rumunia, Belgia i Czechy.

W artykule przeczytamy dokładne wyliczenia, jaką pomoc Ukraińcom niosą np. Duńczycy, Norwegowie czy Chorwaci. Niemal wszystkim państwom Europy poświęcono przynajmniej kilka linijek tekstu. Co z Polską? Otóż z mapy dołączonej do artykułu możemy się dowiedzieć, że Polska nie pomaga Ukrainie w żaden sposób – ani militarnie, ani humanitarnie.

"Wg "Le Figaro" z wczoraj Polska nie pomaga Ukrainie. Skandal? Niebywały. I co? I nic. Kiedy do Nowogrodzkiej w końcu dotrze, że 38 milionowy kraj nie dysponuje żadnym skutecznym narzędziem do obrony Polski? PFN czy TVP World tylko nas drogo kosztują. Mówię i piszę o tym od lat" – napisał na Twitterze Marcin Palade.

Specjalna pomoc dla Ukraińców

Szacuje się, że z powodu wojny z Ukrainy ucieknie około czterech milionów osób. Już teraz setki tysięcy uchodźców przebywa na terenie Polski, a kolejne tłumy próbują pokonać granicę. Rząd pracuje obecnie nad specjalnymi zapisami, które mają unormować całą sytuację.

– Projekt specustawy dot. uchodźców w tej chwili jest szlifowany jeszcze na poziomie rządu, tak jak państwo sobie wyobrażacie, tych spraw, spektrum spraw, które trzeba uregulować, jest sporo i szlifujemy go. Zapewne dzisiaj lub jutro zostanie przyjęty i w następnym tygodniu uchwalony przez Sejm – stwierdził Piotr Müller w rozmowie z Grzegorzem Kępką w „Graffiti” Polsat News.

Rzecznik rządu wyjaśnił, że projekt przede wszystkim legalizuje kwestię obecności uchodźców w taki sposób, aby np. ułatwić im zdobywanie pracy bez dodatkowych formalności, pozwoleń.

Ukraina dziękuje Polsce

Wysiłki państwa polskiego są dostrzegane i doceniane przez władze Ukrainy. Premier Szmyhal podziękował w środę prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zaangażowanie.

"Ukraińcy nigdy nie zapomną pomocy Polaków, a także przywództwa, inicjatywy i osobistego udziału Andrzeja Dudy we wsparciu Ukrainy i jej narodu. Panie Prezydencie, ogromna wdzięczność od nas wszystkich! " – napisał na Twitterze Shmyhal.

Szef ukraińskiego rządu wyraził również wdzięczność premierowi Morawieckiemu.

