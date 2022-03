Kryminaliści, specsłużby, biznes. Kulisy funkcjonowania reżimu Putina

"Korupcja strategiczna zapisana w rosyjskiej doktrynie wojennej przewiduje użycie środków finansowych jako broni i korupcji jako elementu walki" – wynika z zapowiedzi programu.

Jakie środowiska dopuściły do sytuacji, w której moskiewski dyktator może realizować imperialny scenariusz? Skąd Putin czerpie pieniądze służące do sponsorowania kręgów, które w kluczowych momentach go wspierają?

Dlaczego dotychczasowe zbrodnie tyrana z Kremla nie wpłynęły znacząco na postrzeganie go na arenie międzynarodowej, a zachodni politycy nie chcieli wierzyć w scenariusze rosyjskiej agresji w Europie? Jakie są główne przyczyny bierności zachodnich elit politycznych wobec agresywnej polityki Putina?

Czy dramatyczne wydarzenia w Ukrainie rzucają nowe światło na niedawny kryzys na granicy polsko-białoruskiej oraz kwestie katastrofy smoleńskiej?

Geneza napaści na Ukrainę w "Magazynie śledczym Anity Gargas" w czwartek o 22:35 w TVP1.

