Atak rakietowy na Czernihów. "W pobliżu nie ma żadnych obiektów wojskowych"

Na froncie północnym ofensywa, która wyszła z terytorium Białorusi, kieruje się na Kijów. Rosjanie skierowali w ten rejon znaczne siły i próbują uformować potrójny pierścień okrążenia od zachodniej strony stolicy. W tym regionie cały czas broni się położony na północ od Kijowa Czernihów.

Czernihów ostrzelany

W czwartek powołując się na szefa władz obwodowych, Hromadske podał, że Rosjanie zaatakowali dzielnicę mieszkalną z wielopiętrowymi budynkami.

„W pobliżu NIE MA ŻADNYCH obiektów wojskowych. W pobliżu znajdują się szpitale, kilka szkół i przedszkoli, kilkadziesiąt pięter wielopiętrowych” – podkreśla strona ukraińska.

W sieci pojawiły się zdjęcia dowodzące, że pociski uderzyły na obiekty cywilne.

facebook

8. dzień wojny na Ukrainie

Z kolei na kierunku wschodnim trwają walki o miasto Sumy oraz Charków, które mimo intensywnych ataków wciąż pozostają pod kontrolą sił ukraińskich. Tam również siły rosyjskie dopuściły się tam zbrodni wojennych ostrzeliwując cele cywilne. Charków nie jest okrążony, ale sytuacja obrońców jest coraz trudniejsza.

W ciągu ostatnich 24 godzin najwięcej wydarzyło się na południu. Wojska, które najechały Ukrainę z Krymu posuwają się w dwóch kierunkach: na wschód w kierunku atakowanego od pierwszego dnia wojny Mariupola – które zostało już okrążone - i na północ w kierunku północno-zachodnim. Na tym kierunku w środę do ciężkich walk doszło w miejscowościach Basztanka, Tokmak i Wasiliwka. To ostatnie zostało zdobyte. W ręce wojsk rosyjskich wpadł Chersoń – strategicznie położone miasto nad Dnieprem. Oznacza to, że Rosjanie uzyskali przyczółek po zachodniej stronie Dniepru.

Wojska rosyjskie powoli posuwają się do przodu także na froncie samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej.

Czytaj też:

Dramat oblężonego Mariupola. Rosjanie wstrzymują dostawy żywności do miastaCzytaj też:

Gen. Samol o celach strategicznych Rosjan