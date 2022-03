Tragiczny bilans bombardowania dzielnicy Czernihowa

Na froncie północnym ofensywa, która wyszła z terytorium Białorusi, kieruje się na Kijów. Rosjanie skierowali w ten rejon znaczne siły i próbują uformować potrójny pierścień okrążenia od zachodniej strony stolicy. W tym regionie cały czas broni się położony na północ od Kijowa, ostrzelany w czwartek Czernihów.

Cele cywilne ostrzelane w Czernihowie

Do godz. 15:30 czasu lokalnego ciała 22 osób wydobyto spod gruzów w Czernihowie po przeprowadzonych przez wojska rosyjskie atakach lotniczych – podała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Strona ukraińska przekazała, że w pobliżu ostrzelanych celów nie było żadnych obiektów wojskowych. W pobliżu znajdują się szpitale, kilka szkół i przedszkoli, kilkadziesiąt pięter wielopiętrowych.

Ukraina. Front południowy

Tymczasem na południu, wojska, które najechały Ukrainę z Krymu posuwają się w dwóch kierunkach: na wschód w kierunku atakowanego od pierwszego dnia wojny Mariupola – które zostało już okrążone - i na północ w kierunku północno-zachodnim.

Na tym kierunku w środę do ciężkich walk doszło w miejscowościach Basztanka, Tokmak i Wasiliwka. To ostatnie zostało zdobyte. W ręce wojsk rosyjskich wpadł Chersoń – strategicznie położone miasto nad Dnieprem. Oznacza to, że Rosjanie uzyskali przyczółek po zachodniej stronie Dniepru.

Wkrótce może zostać zaatakowana także Odessa. W kierunku miasta zmierzają cztery rosyjskie okręty i trzy kutry rakietowe. Informację podało w czwartek za pośrednictwem Facebooka ukraińskie ministerstwo obrony narodowej. Mieszkańcy od kilku dni przygotowują się do obrony.

