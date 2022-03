Tłumy na wiecach w zajętych miastach Ukrainy. Rosjanie ranili pięć osób

Radio Swoboda poinformowało, że Ukraińcy protestują w niedzielę w Chersoniu, Nowej Kachowce i Nowoołeksijiwce – miastach, które zostały opanowane przez Rosjan. W Chersoniu protesty odbywają się regularnie od momentu zajęcia miasta przez Rosjan. Podobnie jest w Berdiańsku – mieście położonych w obwodzie chersońskim.

Popołudniu napłynęły bardzo niepokojące informacje. Otóż agencja Interfax-Ukraina podała, że „Rosjanie strzelali w okupowanej Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, by rozgonić demonstrację przeciwko najeźdźcom”.

Serwis powołał się relację świadków, według których pięć osób odniosło rany. Okupanci mieli też użyć granatów hukowo-błyskowych, by zmusić tum do rozejścia się, jednak nie przyniosło to skutku.

Protesty na Ukrainie

O protestach pisał w mediach społecznościowych doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Haraszenko.

„W Nowej Kachowce, która od tygodnia znajduje się w rękach wojsk rosyjskich, na wiecu zgromadziło się kilka tysięcy osób – przekazał doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko. "Całe miasto w barwach ukraińskiej flagi. Brawo kachowianie" – napisał.

Nagrania z manifestacji ukazują się w mediach społecznościowych, m.in. na Telegramie, Facebooku i Twitterze.

Zbrodnie rosyjskich żołnierzy?

Inne bardzo niepokojące doniesienia pojawiły się w sieci w piątek. Przebywająca w zdobytym przez Rosjan w czwartek Chersoniu kobieta opowiedziała w rozmowie z CNN o zbrodniach, jakich mają dokonywać rosyjscy żołnierze. Według jej relacji agresorzy mieli dopuścić się gwałtów, a także dokonywać masowych kradzieży.

– W ciągu dnia jest tutaj całkiem cicho, ale ludzie wychodzą z domów, aby szukać żywności i leków, ponieważ nasz mer wciąż nie ma możliwości dostarczenia ich tutaj, do Chersonia – powiedziała Zorina.

Według jej relacji, pozostali w mieście Ukraińcy boją się wychodzić na zewnątrz, a ich opór opiera się w tej chwili na "pozostawaniu w domach i trosce o siebie samych".

