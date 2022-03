Podsekretarz Stanu odpowiada na komunikat MSZ. "Nie byliśmy uprzedzeni"

"Podsekretarz stanu powiedziała w Senacie, że według jej wiedzy strona amerykańska nie została uprzedzona przez Polskę o decyzji o przekazaniu USA samolotów MiG-29. – powiedziała Nuland i dodała, że rząd USA przygotuje odpowiedź" – relacjonuje na Twitterze korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski.

W kolejnym wpisie dziennikarz poinformował: "Biały Dom przesuwa telefoniczny briefing na temat podróży do Polski i Rumunii wiceprezydent Kamali Harris. Miał się odbyć o 22:30 czasu polskiego. Nowej godziny jeszcze nie podano."

MSZ: Polska gotowa przekazać wszystkie swoje samoloty MIG-29

"Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn. Rząd Polski zwraca się też do innych państw NATO – posiadaczy samolotów MIG-29 – o podobne działanie" – czytamy w komunikacie.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w niedzielę, że Stany Zjednoczone rozważają wysłanie samolotów do Polski, jeżeli Warszawa zdecyduje się przekazać myśliwce Ukrainie. Przedstawiciele polskich władz zapewniają, że nie podjęto żadnej decyzji w tej sprawie, a postanowienia w tej kwestii powinny zapadać w ramach NATO.

