Wicenaczelny "Bild": Wstyd mi za mój kraj

Prezydent Wołodymyr Zełenski w czwartek przemawiał w Bundestagu. Ukraiński przywódca nie szczędził gorzkich słów pod adresem Niemców i wzywał ich do udzielenia pomocy Ukrainie.

Po jego wystąpieniu posłowie CDU/CSU wystąpili z wnioskiem o zmianę porządku obrad przez dodanie godzinnej debaty na temat wojny ukraińsko-rosyjskiej. Propozycję odrzuciła jednak koalicja rządząca SPD, Zielonych i FDP.

Media: To hańba

Z kolei Paul Ronzheimer, wicenaczelny "Bilda", ocenia, że Bundestag nie potrafił okazać szacunku ukraińskiemu prezydentowi. "Wstyd mi za mój kraj, że po tak emocjonalnym przemówieniu, po rozpaczliwym wołaniu o pomoc ze strony całego kraju, przechodzimy do porządku dziennego Niemiec i dyskutujemy o koronawirusie"– podkreśla dziennikarz.

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" wskazuje, że "oburzający" jest fakt, że po dramatycznym przemówieniu Zełenskiego parlamentarzyści jak gdyby nigdy nic powrócili do rozmowy na temat bieżących spraw.

Podobnie sprawę ocenia dziennik "Tagesspigel". "Dwie minuty po przemówieniu Zełenskiego Bundestag przeszedł do porządku obrad, a kanclerz milczał. Wyglądało na to, że przemówienie Zełenskiego było dla posłów koalicji rządzącej tylko przykrym obowiązkiem, z którym trzeba się uporać. Niemiecka polityka przyniosła światu haniebne widowisko" – czytamy.

Jeden z czołowych polityków CDU Norbert Roettgen napisał na Twitterze: "Dzisiaj był najbardziej niegodny moment w Bundestagu, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem".

Zełencki sztorcuje Niemców

Podczas swojego wystąpienia Zełenski skrytykował Niemcy, podkreślając, że Rosja wykorzystuje je do finansowania wojny. Polityk wskazał tutaj na gazociąg Nord Stream 2.

Prezydent Ukrainy przypomniał, że wielokrotnie odrzucano jego prośby o wsparcie militarne dla jego kraju. – To było dla nas smutne – stwierdził. – Czuliśmy ten opór, widzieliśmy, że wolicie zajmować się dalej gospodarką – dodał.

– Mówię w imieniu Ukraińców, którzy przeżyli II wojnę światową. I teraz po 80 latach znowu dzieje się to samo, trwa wojna” – stwierdził Zełenski. „–Zwracam się do was, bo nie wolno pozwolić, by to się powtarzało – podkreślił.

Zełenski zwrócił uwagę kraje leżące za oceanem są teraz bliższe Ukrainie niż Niemcy.

