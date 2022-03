"Wywrotowy wpływ na stosunki". Xi Jinping ostrzegł Bidena w kwestii Tajwanu

"Prezydent Chin Xi Jinping powiedział w piątek swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi Joe Bidenowi, że kwestia Tajwanu musi być odpowiednio rozwiązana, aby uniknąć negatywnego wpływu na stosunki chińsko-amerykańskie, podały chińskie media" – podaje Reuters.

W ocenie Chin, Tajwan stanowi prowincję separatystyczną, którą należy przywrócić do wspólnoty, w razie konieczności przy użyciu siły. Pekin nie ukrywa, że jest to najbardziej drażliwa i najważniejsza kwestia w stosunkach Państwa Środka ze Stanami Zjednoczonymi.

Sporna kwestia

Z kolei Waszyngton, który zabiega o pomoc Pekinu w przywróceniu pokoju na Ukrainie po agresji Rosji rozpoczętej 24 lutego, nie ma formalnych stosunków dyplomatycznych z Tajpej, ale jest najważniejszym międzynarodowym partnerem i dostawcą broni dla Tajwanu.

– Niektóre osoby w Stanach Zjednoczonych wysyłają niewłaściwe sygnały do sił niepodległościowych na Tajwanie, co jest bardzo niebezpieczne – powiedział Xi Jinping Bidenowi podczas wideorozmowy. – Jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie rozwiązana we właściwy sposób, będzie to miało wywrotowy wpływ na stosunki między dwoma krajami – dodał.

– Mamy nadzieję, że strona amerykańska poświęci tej kwestii odpowiednią uwagę – powiedział Bidenowi Xi, cytowany przez Reutersa.

Stanowisko USA

Jak przekazało agencji Reuters źródło mające bezpośrednią wiedzę na ten temat, na kilka godzin przed rozmową prezydentów Chin i USA, w cieniu amerykańskiego niszczyciela przez Cieśninę Tajwańską przepłynął chiński lotniskowiec Shandong.

W oświadczeniu Białego Domu Biden powtórzył w rozmowie z Xi, że polityka USA wobec Tajwanu nie uległa zmianie, i podkreślił, że Waszyngton "nadal sprzeciwia się jakimkolwiek jednostronnym zmianom status quo".

W ciągu ostatnich dwóch lat Chiny zintensyfikowały działania wojskowe w pobliżu Tajwanu, aby potwierdzić swoje roszczenia do suwerenności.

Stanowisko Tajwanu

Tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podziękowało Bidenowi za "nacisk na utrzymanie status quo pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej, a także za zdecydowane poparcie dla bezpieczeństwa Tajwanu".

Wezwało Chiny do podjęcia konkretnych działań i potępienia inwazji Rosji na Ukrainę. Tajwan, który odrzuca roszczenia suwerennościowe Chin, przyłączył się do sankcji nałożonych na Rosję przez Zachód i wysłał pomoc humanitarną dla ukraińskich uchodźców.

USA ostrzegły Pekin

Po rozmowie Biały Dom wydał oświadczenie. Stany Zjednoczone ostrzegły Pekin przed udzieleniem Rosji pomocy w agresji wobec Ukrainy.

Biden rozmawiał oficjalnie z Xi Jinpingiem pierwszy raz od kilku miesięcy. Według służb prasowych amerykańskiego prezydenta, rozmowa trwała godzinę i 50 minut.

Według chińskich mediów państwowych CCTV, Xi powiedział Bidenowi, że "konflikt i konfrontacja nie leżą w niczyim interesie”, a "Chiny i USA mają obowiązek pracować na rzecz pokoju”.

Tymczasem Amerykanie kładą nacisk na odwiedzenie Chińczyków od udzielenia Rosji pomocy wojskowej w trakcie konfliktu z Ukrainą. Doniesienia o rosyjskiej prośbie w tej sprawie pojawiły się na początku tego tygodnia.

