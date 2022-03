Kryzys uchodźczy. Dramatyczne dane ONZ

Coraz więcej ukraińskich uchodźców przekracza polską granicę. Ich dane osobowe są weryfikowane przez służby w specjalnych punktach recepcyjnych przy przejściach granicznych w województwach podlaskim i lubelskim.

Z najnowszego raportu ONZ wynika, że przez trzy tygodnie prawie 9,8 mln Ukraińców opuściło swoje domy w rezultacie rosyjskiej agresji. Jak podaje agencja UNIAN stanowi to aż 23 proc. populacji kraju.

Według UNIAN 6,5 mln osób to uchodźcy wewnętrzni, czyli tacy, którzy schronili się w nieogarniętych działaniami zbrojnymi częściach kraju, głównie w jego zachodniej części. Jeśli zaś chodzi o migrację poza granice Ukrainy to mamy do czynienia już 3,3 mln osób.

Ponad 2 miliony uchodźców w Polsce

Wojna na Ukrainie spowodowała masowy napływ uchodźców do Polski.

Według danych Straży Granicznej z piątku 18 marca, od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2 012 906 osób. W piątek funkcjonariusze SG odprawili 22,7 tys. podróżnych. Stanowi to więc spadek o 24 proc. (dzień wcześniej: 29,9 tys.).

Sytuacja z ukraińskimi uchodźcami na poszczególnych przejściach wygląda następująco: Medyka – 6,7 tys. osób, Korczowa – 3,6 tys., Dorohusk i Hrebenne – po 3,5 tys., Hrubieszów – 1,7 tys., Dołhobyczów – 1,6 tys., Lubaczów – 1,2 tys. oraz Krościenko – 1 tys.

Czytaj też:

Wsparcie Orlenu dla Ukrainy. Obajtek: Sprzęt dotarł na miejsceCzytaj też:

ONZ: W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło ponad 800 osób