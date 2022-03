Wzruszające przemówienie Zełenskiego do Knesetu

Prezydent Ukrainy kontynuuje ofensywę dyplomatyczną w kolejnych krajach świata. W niedzielę zwrócił się do polityków izraelskich. W swoim przemówieniu za pośrednictwem łączy internetowych w Knesecie apelował do sumień parlamentarzystów tego kraju.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że zarówno Ukraina, jak i Izrael mają swoich wrogów na arenie międzynarodowej.

– Chcemy żyć. Nasi sąsiedzi chcą zobaczyć nas martwymi. Bardzo trudno jest dojść do kompromisu – przyznał Zełenski. Jak dodał, zagrożenie jest „takie samo i u nas, u was”. – To idea zniszczenia narodu, państwa, kultury i nawet nazw, Ukraina i Izrael – stwierdził.

Zełenski odnotował, że rosyjska agresja rozpoczęła się tego samego dnia, w którym w 1920 roku powstała NSDAP. Powiedział, że rosyjska inwazja „już teraz kosztowała tysiące ludzkich żyć”, a Ukraińcy „szukają po całym świecie bezpieczeństwa”. – Szukają tego, jak można żyć w pokoju. Tak jak wy tego szukaliście – przypomniał. Przekazał, że Rosjanie mają ostrzeliwać również miejsca pamięci i pochówku ofiar Holokaustu położone na Ukrainie.

Apel Zełenskiego w Knesecie

Zełenski nawiązał do silnych środków obronnych jakimi dysponuje Izrael, który ma wokół siebie grupę nieprzychylnych mu państw. Mowa o m.in. o bardzo skutecznym systemie obronnym zwanym „Żelazną Kopulą”

– Każdy w Izraelu doskonale wie, że wasza obrona przeciwrakietowa jest najlepsza, najpotężniejsza. Każdy wie, że wasze środki bojowe są bardzo silne. Wszyscy wiedzą, że wy jesteście świetnymi wojownikami – mówił prezydent Ukrainy.

Polityk zwrócił uwagę, że Izrael jest państwem, które potrafi walczyć o swoje interesy państwowe i narodowe. – Jesteście w stanie pomóc naszemu narodowi, ratować nasze życia, życia Ukraińców i ukraińskich Żydów – mówił Zełenski.

– Można długo zadawać pytania czemu my nie możemy dostać od was broni, albo czemu Izrael nie wprowadził zdecydowanych sankcji przeciwko Rosji, czemu rosyjski biznes cały czas lokalizuje się u was. Będziemy musieli z tym żyć – powiedział. – Ukraińcy podjęli swoją decyzję 80 lat temu, gdy ratowali Żydów. Wśród nas są ci, którzy są sprawiedliwi wśród narodów świata. Wy też macie taki wybór – spuentował.

