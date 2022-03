Medium "ekstremistyczne". Rosyjski sąd zakazał działalności spółki Meta

Informację jako pierwszy przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych dziennikarz i autor "Konflikty 24" Łukasz Bok.

"Rosyjski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i uznał firmę Meta za organizację ekstremistyczną i zakazał działalności Facebooka i Instagrama na terenie Rosji" – napisał na Twitterze.

Sprawa przeciwko platformie Meta w Rosji

"Sprawa karna została wszczęta w związku z nielegalnymi wezwaniami do zabójstwa i przemocy wobec obywateli Federacji Rosyjskiej przez pracowników amerykańskiej firmy Meta, która jest właścicielem portali społecznościowych Facebook i Instagram” – stwierdził w piątek rosyjski Komitet Śledczy.

Przypomnijmy, że po dwóch tygodniach wojny Rosji przeciwko Ukrainie, platforma Zuckerberga zdecydowała się czasowo złagodzić zasady mowy nienawiści, zezwalając na posty takie jak "śmierć rosyjskim najeźdźcom”. Nie wyraziła naturalnie zgody na wezwania do przemocy wobec rosyjskich cywilów. Meta tłumaczyła, że tymczasowa zmiana miała na celu umożliwienie form politycznej ekspresji, które normalnie naruszałyby „standardy społeczności”.

Rosyjski Komitet Śledczy uznał, że postępowanie Facebooka może naruszać przepisy rosyjskiego prawa karnego przeciwko publicznym wezwaniom do działań ekstremistycznych. Było to przyczyną skierowania do sądu wniosku o uznanie Meta za organizację ekstremistyczną i zakazanie jej działalności w Rosji.

Rossgram zamiast Instagrama

Jak podały branżowe media, szczególnie blokada Instagrama miała wywołać histerię części internautów. Nic dziwnego, ponieważ dla wielu ludzi na całym świecie, nawet w Rosji, serwis stwarza doskonałe możliwości zarobkowania. W rezultacie około 55 mln osób mogło stracić możliwość zarobkowania. Mowa nie tylko o influencerach ale i właścicielach małych i średnich firm.

Takie wyliczenia przedstawiła Rosyjska Rada Blogerów. Podano też, że jeszcze w marcu ma zostać uruchomiony rosyjski odpowiednik serwisu – Rossgram. Ma on obsługiwać wszystkie funkcje Instagrama, a także mieć dodatkowe narzędzia monetyzacyjne.

