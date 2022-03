Rzecznik MSZ: Chcemy pomagać Ukrainie, oczywiście w zgodzie z natowskimi decyzjami

Prezydent USA Joe Biden przyleci w piątek do Polski na spotkanie z Andrzejem Dudą, aby omówić międzynarodową reakcję na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Wizyta prezydenta Bidena w naszym kraju nastąpi dzień po nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli, w którym udział wezmą członkowie Sojuszu oraz liderzy G7 i Unii Europejskiej. Rozmowy mają być poświęcone międzynarodowym wysiłkom na rzecz wsparcia Ukraińców.

Biden w Polsce. Oczekiwania MSZ

O wizytę prezydenta USA w Europie, a także w Polsce był pytany w jednym z wątków wywiadu dla telewizji wPolsce.pl rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Polityk wskazał, jakie są oczekiwana strony polskiej.

– Różnie może być na samym szczycie, ale oczekiwania są generalnie dość proste. Bardzo mocne wzmocnienie amerykańskiej i natowskiej obecności wojskowej na terytorium naszego państwa zwłaszcza w kontekście potencjalnych zagrożeń jakie istnieją ze strony Rosji – powiedział Jasina.

Druga kwestia, o której mówił Jasina dotyczy wysłania "misji pokojowej" NATO na Ukrainę. Propozycję wysunął Jarosław Kaczyński. MSZ chce przekonywać sojuszników do wzmacniania bezpieczeństwa Ukrainy. – Oczywiście w zgodzie z natowskimi decyzjami. Jakie będą efekty to się oczywiście przekonamy kiedy będziemy już czytali konkluzje tego chyba jednego z najważniejszych szczytów NATO w historii – oznajmił rzecznik.

Jasina: Ważny wymiar symboliczny

Jasina zwrócił także uwagę na symboliczny wymiar przyjazdu Joe Bidena. – Po pierwsze tradycja przyjazdu amerykańskich prezydentów do Polski jako jednego z najważniejszych krajów Europy Środkowo-Wschodniej zostanie podtrzymana. Po raz drugi, zresztą paradoksalnie podobnie tak jak w wypadku prezydenta Trumpa, będzie to wizyta połączona z bardzo ważnym wydarzeniem międzynarodowym. Stosunki polsko-amerykańskie systematycznie poprawiają się, wzrasta między nami zaufanie sojusznicze – stwierdził.

– Co do innych, mniej symbolicznych wymiarów wizyty pana prezydenta Bidena, to tutaj czekamy na decyzje strony amerykańskiej, które będziemy wspólnie z nią ogłaszali i zobaczymy co prezydent Biden powie zarówno podczas spotkań z panem prezydentem Dudą i innymi polskimi politykami, jak też podczas ewentualnych, jeżeli takie nastąpią, wydarzeń publicznych – zaznaczył Jasina.

