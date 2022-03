Parlament Europejski podjął decyzję o uchyleniu immunitetu Cimoszewiczowi

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, która prowadzi śledztwo ws. wypadku spowodowanego przez europosła Koalicji Obywatelskiej chce mu postawić zarzuty. Jednak, były premier nie mógł do tej pory stanąć przed sądem, ponieważ chronił go europoselski immunitet. Wniosek Prokuratora Generalnego trafił do Parlamentu Europejskiego w lipcu 2021 r.

Cimoszewicz z uchylonym immunitetem

Prośbę musiała rozpatrzyć wpierw odpowiednia komisja PE, dopiero następnie mogło się odbyć głosowania nad uchyleniem immunitetu.

„Mając na uwadze, że w tym przypadku Parlament nie znalazł dowodów wskazujących na zaistnienie fumus persecutionis, czyli okoliczności wskazujących na leżący u podstaw postępowania sądowego zamiar zaszkodzenia działalności politycznej posła, a tym samym Parlamentowi Europejskiemu; (...) podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Włodzimierza Cimoszewicza” – napisano w sprawozdaniu europarlamentu.

Potrącenie w Hajnówce

Chodzi o zdarzenie drogowe z udziałem Włodzimierza Cimoszewicza, do którego doszło w maju 2019 roku w Hajnówce (miasto w województwie podlaskim). Volkswagen, którym kierował były premier, potrącił kobietę jadącą na rowerze. Niedługo później okazało się, że auto polityka nie miało aktualnych badań technicznych.

Jak donosił "SE", polityk zaraz po wypadku nie powiadomił policji ani pogotowia ratunkowego, tylko zawiózł kobietę do domu i nie wrócił już na miejsce zdarzenia. Jak się później okazało, 70-latka miała złamaną kość podudzia i otarcia skóry na rękach i głowie.

Śledczy chcą postawić politykowi zarzuty spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia.