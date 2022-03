"Bild": Niemcy chcą kupić izraelską tarczę antyrakietową. Mogłaby chronić też Polskę

Inwazja Rosji na Ukrainę wymusza zmianę podejścia do kwestii obronności. Dotyczy to także Niemiec, które do tej pory nie uznawały zbrojeń za priorytet. Rosyjska rakieta Iskander wystrzelona z obwodu kaliningradzkiego, po przebyciu swojej trajektorii w przestrzeni kosmicznej, uderzy w Berlin pięć minut później. Niemieckie wojsko ostrzega: w sytuacji zagrożenia Niemcy znajdują się w obszarze rażenia wszystkich ważnych rosyjskich systemów rakietowych. I nadal nie ma przed nimi żadnej tarczy.

Według informacji "Bild am Sonntag" kanclerz Olaf Scholz rozważa utworzenie tarczy antyrakietowej nad Niemcami. Rząd zastanawia się nad zakupieniem izraelskiego systemu antyrakietowego, słynnej "Żelaznej Kopuły". System ten sprawdził się już wielokrotnie, przede wszystkich w okresach konfliktu z Palestyńczykami.

"Kiedy głównodowodzący niemieckiej armii Eberhard Zorn spotkał się w tym tygodniu z Scholzem, aby doradzić mu, jak zmodernizować Bundeswehrę za pomocą obiecanego przez Scholza pakietu 100 mld euro, rozmowa według naszych informacji dotyczyła również tarczy antyrakietowej. A dokładnie — izraelskiego systemu Arrow 3 (ang. Strzała 3)" – podaje "Bild".

Jak funkcjonowałby system?

Gazeta wskazuje, że system działaby następująco: w trzech miejscach w Niemczech rozstawione zostałyby radary typu Super Greene Pine. Dane z tych radarów byłyby przekazywane do punktu dowodzenia w Uedem niedaleko Düsseldorfu. Stamtąd żołnierze niemieckich sił lotniczych przez całą dobę mieliby monitorować sytuację. Jeśli radar wykryłby atak rakietowy, z jednej z wyrzutni rozmieszczonych w całym kraju wystrzeliwana jest rakieta Strzała 3. Przechwyciłaby ona rakietę w przestrzeni kosmicznej i tam ją zniszczyła.

System byłby gotowy do działania już w 2025 r, a jego koszt to 2 mld euro. Radary swym zasięgiem mogłyby objąć także Polskę, Rumunię i kraje bałtyckie. Kraje te musiałyby jedynie kupić rakiety Strzała 3, a Niemcy — zapewnić im dostęp do informacji z radarów – zaznacza "Bild am Sonntag".

— Musimy się lepiej chronić przed zagrożeniem ze strony Rosji. W tym celu potrzebujemy tarczy antyrakietowej. Dobrym rozwiązaniem jest izraelski system Arrow 3. Możemy też rozciągnąć Żelazną Kopułę nad naszymi sąsiadami. W ten sposób odegralibyśmy kluczową rolę w bezpieczeństwie Europy – mówi poseł Andreas Schwarz, sprawozdawca ds. budżetu Bundeswehry w komisji budżetowej Bundestagu.

Czytaj też:

Ukraina: Kary za ujawnianie pozycji wojsk. Prezydent podpisał ustawę