Stoltenberg w TVN 24: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

W czwartek Stoltenberg udzielił wywiadu stacji TVN24. był pytany m.in. o działania NATO wobec wojny Rosji z Ukrainą, zakres wzmocnienia wschodniej flanki, a także o to, czy Polska na pewno może czuć się bezpieczna z uwagi na art. 5 Traktatu północnoatlantyckiego.

Stoltenberg: Mamy zapobiec eskalacji

– Widzieliśmy ogromną odwagę i siłę ukraińskich sił zbrojnych, które są w stanie zadać poważne straty nacierającym Rosjanom, więc udowodnili swoją wartość bojową i dzięki naszemu wsparciu, sądzę, że będą w stanie osiągnąć bardzo dużo – powiedział podczas rozmowy szef NATO.

Stoltenberg po raz kolejny przypomniał, że sojusz obronny jakim jest NATO ma odpowiedzialność nie tylko, aby bronić Ukrainy, lecz przede wszystkim, by zapobiegać eskalacji konfliktu poza to państwo. Tłumaczył, że wojna nie może przekształcić się konflikt o charakterze międzynarodowym.

Ukraina wspierana przez NATO

Stoltenberg przypomniał decyzję państw sojuszniczych z nadzwyczajnego szczytu organizacji, który odbył się 24 marca w Brukseli. W zakresie wsparcia Ukrainy, NATO będzie kontynuowało działania, łącznie z wyposażaniem ukraińskiej armii w sprzęt militarny – uzgodniono wówczas.

Szef NATO przypomniał, że sojusznicy wspierają Ukrainę od wielu lat, m.in. poprzez liczne szkolenia ukraińskich sił zbrojnych oraz przekazywanie sprzętu. – Oczywiście odwaga samych ukraińskich żołnierzy jest absolutnym kluczem dla ich osiągnięć na polu walki, natomiast wsparcie, które zapewniły państwa NATO i zapewniają nadal, przez te ostatnie tygodnie, miesiące, też jest rzeczą nie do przecenienia – powiedział.

Ocenił, że mamy "bezprecedensowy poziom wsparcia, ale jednocześnie musimy zapobiec rozwinięciu się tego w pełnoskalową wojnę, która doprowadzi do jeszcze większej ilości śmierci, zniszczenia, strat". - Musimy też brać poważnie pod uwagę to, że Rosja jest potęgą jądrową, dlatego też nie możemy dopuścić do pełnoskalowej wojny - dodał.

Pochwała Polski

Stoltenberg ocenił poziom brutalności i skalę wojny jako niespotykaną w Europie od czasu II wojny światowej. Nie ukrywał, że zakończenie wojny "zależy od Putina". – To on tę wojnę zaczął i on powinien ją zakończyć, dlatego właśnie maksymalny nacisk wywieramy na Rosję dzięki bezprecedensowym sankcjom, dlatego wspieramy Ukrainę na tak wiele sposobów – tłumaczył.

– Chcę też pochwalić Polskę za prowadzenie wielu z tych wysiłków, zarówno w zakresie dostarczania wsparcia na Ukrainę, ale również w zakresie przyjmowania milionów uchodźców, którzy przybywają z Ukrainy do Polski – zaznaczył.

Partner a sojusznik

Szef NATO został również zapytany, czy w przypadku ataku na Polskę na pewno nikt nie będzie mówił o tym, aby nie eskalować konfliktu.

– To jest ogromna różnica pomiędzy wysoko cenionym partnerem – Ukrainą, którą wspieramy i popieramy, a sojusznikiem NATO – Polską, której dajemy 100-procentową gwarancję bezpieczeństwa. Atak na jednego sojusznika doprowadzi do reakcji całego sojuszu. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – to jest artykuł 5 traktatu założycielskiego, nasza kluczowa odpowiedzialność - powiedział. Dodał, że widać to również w czynach, poprzez wspominane wzmacnianie wschodniej flanki NATO.

Czytaj też:

Niemcy wśród gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy? Jest odpowiedź MSZCzytaj też:

Rosjanie wycofali się z Czarnobyla? Nowe ustalenia Pentagonu