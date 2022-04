Dwaj Białorusini zatrzymani. Prokuratura stawia zarzut szpiegostwa

Informację przekazał tvp.info, a potwierdził w rozmowie z rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak.

Szpiedzy Białorusi działali w Polsce?

Z informacji śledczych wynika, że mężczyźni dokonywali rozpoznania obiektów wojskowych i cywilnych o krytycznym znaczeniu dla obronności Polski.

Zatrzymani dwa dni temu przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej usłyszeli zarzuty szpiegostwa na rzecz służb wywiadowczych Białorusi. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował środek w postaci tymczasowego aresztowania mężczyzn na trzy miesiące.

Podejrzani dyplomaci wydaleni

23 marca Polska podjęła decyzję o wydaleniu 45 rosyjskich dyplomatów podejrzewanych o szpiegostwo. Poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. 28 marca przekazano, że dyplomaci wyjechali.

Wezwany z tego powodu do MSZ ambasador Rosji powiedział, że "pogarszanie się stosunków rosyjsko-polskich trwa, a wydalenie rosyjskich dyplomatów doprowadzi jeśli nie do formalnego zerwania, to do faktycznego wyzerowania stosunków dyplomatycznych między Polską a Rosją".

Andriejew zapowiedział również działania odwetowe ze strony Moskwy. Można się zatem spodziewać, że Rosjanie zastosują zasadę wzajemności i wkrótce wydalą ze swojego kraju pracujących tam polskich dyplomatów.

Czytaj też:

Rosyjskie zbrodnie. Żaryn: Próby zastraszania krajów ZachoduCzytaj też:

Kaliningrad. Wiceszef MSZ Rosji ostrzega przed "igraniem z ogniem"Czytaj też:

Zabicie Zełenskiego? Pieskow zabrał głos