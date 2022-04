Duda i Johnson zaproponują powołanie wspólnej komisji do wsparcia Ukrainy

Andrzej Duda spotkał się w czwartek w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Przedmiotem narady było przede wszystkim omówienie dalszych form pomocy Ukrainie. Po rozmowie prezydent Duda poinformował o nowych ustaleniach.

Johnson i Duda oświadczyli, że zaproponują powołanie Wspólnej Komisji Polska-Wielka Brytania, która będzie wspierać Ukrainę w długoterminowej koordynacji dostaw broni i szkoleń, a także pomagać jej w określaniu potrzeb i modernizacji armii.

Prezydent Duda: Przede wszystkim działania dyplomatyczne

Polski prezydent zapowiedział „intensyfikację działań wokół Ukrainy”. Jak zaznaczył chodzi przede wszystkim o działania mające charakter dyplomatyczny, ale także i pomoc dla Ukrainy.

Prezydent przekazał, że rozmawiał z premierem Borisem Johnsonem także na temat sankcji. – Zgodziliśmy się z panem premierem, że potrzebne są sankcje po pierwsze szczelniejsze, a po drugie takie, które rzeczywiście będą skuteczne, a więc węglowodory, węglowodory i jeszcze raz węglowodory. Jest ta propozycja, żeby obłożyć sprowadzone z Rosji do Unii Europejskiej zarówno gaz jak i ropę naftową dodatkowymi podatkami, to po pierwsze, a po drugie żeby zmierzać po prostu do przerwania tych dostaw – powiedział prezydent.

Duda odniósł się też do zbrodni wojennej, jakiej dokonali rosyjscy żołnierze w miejscowości Bucza.

– Obawiamy się oczywiście, że w miarę jak ukraińska będzie odzyskiwała kolejne miejscowości, to może się okazać, że nie tylko w Buczy do takiej masakry doszło, ale że w innych miejscach także Rosjanie po prostu mordowali zwykłych mieszkańców Ukrainy – oznajmił dalej Andrzej Duda.

