Sejm przyjął "ustawę sankcyjną" dot. zamrażania majątków osób wspierających Rosję

Sejm przyjął w czwartek "ustawę sankcyjną". To akt normatywny "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego".

Za projektem zagłosowało 445 posłów, nikt nie był przeciw, a 11 posłów z Konfederacji oddało głosy wstrzymujące.

Jak podano, ustawa wprowadzi m.in. mrożenie majątków osób i podmiotów wspierających Rosję, a także wprowadzenie embarga na import rosyjskiego węgla.

Projekt PiS ws. zmiany konstytucji

Także w czwartek PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy o zmianie konstytucji. Chodzi o możliwość przejęcia przez Skarb Państwa rosyjskich majątków.

W uzasadnieniu podano, że projekt zmian w konstytucji „dotyczy wprowadzenia konstytucyjnych, uniwersalnych mechanizmów, które w obecnej sytuacji geopolitycznej umożliwią przejęcie przez Skarb Państwa własności, która znajduje się w ramach jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, a która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji”.

Wcześniej, w czwartkowym wystąpieniu w Sejmie o wspólne działania, zmierzające do konfiskaty rosyjskich majątków apelował premier Morawiecki.

– Chcę powiedzieć o ustawie, która trafiła pod obrady Sejmu. Po pierwsze sankcje. Konieczna jest konfiskata, a nie "zamrożenie". Chodzi nam o rzeczywiste uderzenie w machinę wojenną Putina. Konfiskata majątków oligarchów i Federacji Rosyjskiej znajdujących się w zachodnich bankach. Proszę, zróbmy to razem. Do tego nie trzeba przekonywać Budapesztu, do tego trzeba przekonać Brukselę, Paryż i Londyn. Zróbmy to razem – mówił w Sejmie szef rządu.

