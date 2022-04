Szefernaker: Mamy więcej osób na wyjeździe niż do tej pory

W piątek premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra administracji i spraw wewnętrznych Szefernakera na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy.

W czwartek polityk omawiał na antenie Polsat News bieżącą sytuację związaną z kryzysem uchodźczym.

Szefernaker: Maksymalnie 30 tys. osób dziennie

– Przede wszystkim obserwujemy ruch na granicy, jaki ma miejsce w ostatnim czasie i te pierwsze osoby ewakuowane z Donbasu, nie dotarły na polską granicę – powiedział. Jak dodał, ruch uchodźców jest obecnie realizowany w ramach Ukrainy.

Szefernaker zaznaczył, że na ten moment sytuacja w Donbasie nie wpływa znacząco na zwiększenie liczby osób, które zmierzają w stronę polskiej granicy. – Od paru dni to jest kwestia 20, maksymalnie 30 tys. osób, które przekraczają granicę. Mamy też więcej osób na wyjeździe niż do tej pory, są pierwsze powroty, szczególnie na zachód Ukrainy – stwierdził.

– Musimy być gotowi, że w każdej chwili może być taka sytuacja, że będziemy zmuszeni przyjąć kolejnych uchodźców, kolejne fale. Polskie państwo musi być na to gotowe – ocenił Szefernaker.

Co do dalszego rozwoju sytuacji wojennej w kontekście polskim, Szefernaker mówił o tym, ze Polska „musi się także przygotować na sytuację, w której będzie to znacząca fala”. – W związku z tym przygotowujemy się również na to, żeby ewentualnie, w razie potrzeby, miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie musiało do tego dojść, ale w razie potrzeby, będziemy w stanie wyposażyć hale sportowe, duże miejsca zakwaterowania zbiorowego, łóżka, w takie najbardziej absolutnie potrzebne rzeczy, aby móc tam bezpiecznie, te osoby, które uciekają przed wojną, żeby mogły się tam schronić – powiedział polityk.

755 tys. zgłoszeń w systemie PESEL

Od początku rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy do Polski przybyło ponad 2,4 mln uchodźców. Szefernaker odniósł się do sytuacji dot. systemu PESEL.

– Jak rozmawialiśmy z Brytyjczykami, to mówiliśmy też o tym, że w tej chwili dynamika wojny jest taka, że nie można podawać żadnych kwot, ponieważ, jeżeli w pewnych liczbach się zamkniemy, to nie pozwoli nam to innych działań podejmować. Musimy pomóc tym wszystkim, którzy uciekają przed wojną, to jest wyjątkowa fala uchodźców, bo 96 proc. to kobiety z dziećmi. W polskim rejestrze PESEL na dzień dzisiejszy mamy 755 tys. zgłoszeń do rejestru PESEL. – stwierdził Paweł Szefernaker.

