Chorwacja wydala rosyjskich dyplomatów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Chorwacji przekazało w poniedziałek, że 24 pracowników ambasady Rosji w Zagrzebiu, w tym 18 dyplomatów, zostało zobligowanych do opuszczenia Chorwacji. Decyzja jest skutkiem napaści militarnej Rosji na Ukrainę.

Ambasador Federacji Rosyjskiej otrzymał notę, w której został poinformowany, że – zgodnie z konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych – podjęto decyzję o redukcji liczby personelu rosyjskiej ambasady w Zagrzebiu do poziomu równego liczebności chorwackiej placówki w Moskwie" – poinformował resort spraw zagranicznych i europejskich.

Wydalenie polskich dyplomatów z Rosji

To naturalnie nie pierwsza taka sytuacja od momentu rozpętania wojny przez reżim, na którego czele stoi Władimir Putin.

Serwis Interia ustalił, że 8 kwietnia Rosja podjęła decyzję o wydaleniu z kraju 45 polskich dyplomatów i konsulów. Polscy dyplomaci otrzymali nakaz wyjazdu z Rosji do 13 kwietnia. To odpowiedź na takich sam ruch ze strony polskiej.

23 marca Polska podjęła decyzję o wydaleniu 45 rosyjskich dyplomatów podejrzewanych o szpiegostwo. Poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. 28 marca przekazano, że dyplomaci wyjechali.

Wezwany z tego powodu do MSZ ambasador Rosji powiedział, że "pogarszanie się stosunków rosyjsko-polskich trwa, a wydalenie rosyjskich dyplomatów doprowadzi jeśli nie do formalnego zerwania, to do faktycznego wyzerowania stosunków dyplomatycznych między Polską a Rosją".

