Bloomberg: Koreańska firma z ofertą budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Do 2043 roku ma się natomiast według planu zakończyć budowa 6 bloków.

Spotkanie ws. reaktora jądrowego

Agencja Bloomberg podała, że "przedstawiciel Korea Hydro spotka się z Adamem Guibourgé-Czetwertyńskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, aby porozmawiać o bezpieczeństwie, ekonomice i konkurencyjności koreańskich reaktorów".

W oświadczeniu opublikowanym w listopadzie 2020 roku napisano, że "przygotowywana przez KHNP oferta będzie konkurencyjna pod względem technologii, ceny i harmonogramu budowy". Informowano też wówczas, że koreańska firma planuje zaproponowanie Polsce "modelu reaktora APR1400 o znacząco podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, spełniając w ten sposób wymagania IAEA (International Atomic Energy Agency) i WENRA (Western European Nuclear Regulators Association)".

Model APR1400

Reaktor APR1400 jest reaktorem wodnym ciśnieniowym (PWR) o 60-letnim okresie eksploatacji. Polski Program Energetyki Jądrowej zakłada, że kraj zbuduje nowoczesne, sprawdzone, duże reaktory typu PWR. Jak podano, wymagania te spełnia koreański APR1400.

Według założeń w 2033 roku na terytorium polskim funkcjonowanie rozpocznie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Następne bloki mają być uruchamiane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Polskie władze wyraziły oczekiwanie, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 procent udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie brał udział nie tylko w budowie, ale także eksploatacji polskich elektrowni.

