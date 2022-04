Populacja Rzeszowa wzrosła o 53 proc. Ilu Ukraińców jest w polskich miastach?

Trwa już trzeci miesiąc nowej fazy wojny na Ukrainie. Polska ponosi gigantyczne koszty związane z pomocą uchodźcom, a realnej pomocy ze strony Unii Europejskiej nie otrzymała.

Według najnowszy danych Straży Granicznej od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2,96 mln Ukraińców. Choć spora część z nich pojedzie dalej na zachód Europy, to jednak większość pozostanie w Polsce. Jak niedawno informował raport Unii Metropolii Polskich o Ukraińcach w Polsce, liczebność naszego kraju po raz pierwszy w historii przekroczyła 40 mln.

W których miastach jest najwięcej uchodźców?

Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich postanowiło sprawdzić, do których polskich miast dotarło najwięcej uchodźców z Ukrainy.

Z opublikowanego raporty wynika, że zdecydowana większość Ukraińców zatrzymała się w większych polskich ośrodkach miejskich.

"Oznacza to skokowy wzrost populacji największych polskich miast. Dla przykładu populacja Rzeszowa wzrosła o 53 proc., natomiast Warszawy — o 15 proc." – piszą autorzy raportu.

W dokumencie przygotowano wykaz poszczególnych miast uwzględniający przyrost liczy mieszkańców.

Warszawa – przyrost liczby mieszkańców o 266 895 (z 1 794 166 do 2 061 061) – obecnie 469,6 tys. Ukraińców;

Katowice – 96 462 (z 290 553 do 387 015) – 302, 9 tys. Ukraińców;

Kraków – 177 565 (z 779 966 do 957 531) – 229, 9 tys. Ukraińców;

Gdańsk – 157 787 (z 470 805 do 628 592) – 223, 9 tys. Ukraińców;

Rzeszów – 104 784 (z 196 638 do 301 422) – 152,2 tys. Ukraińców;

Łódź – 85 675 (z 672 185 do 757 860) – 114,1 tys. Ukraińców;

Poznań – 84 612 (z 532 048 do 616 660) – 101, 4 tys. Ukraińców;

Lublin – 68 396 (z 338 586 do 406 982) – 87 tys. Ukraińców;

Szczecin – 59 574 (z 398 255 do 457 829) – 84, 4 tys. Ukraińców;

Bydgoszcz – 43 446 (z 344 091 do 387 537) – 80, 4 tys. Ukraińców;

Białystok – 36 592 (z 296 958 do 333 550) – 62, 4 tys. Ukraińców.

Gigantyczne koszty i symboliczna pomoc UE

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, Polska otrzyma od Unii Europejskiej zaliczkę na pomoc uchodźcom wojennym z objętego wojną terenu Ukrainy. Chodzi o 559 mln euro, czyli ponad 2,58 mld złotych.

Polski rząd będzie mógł natychmiast rozdysponować środki. Przyjęta została kwota 40 euro na jednego Ukraińca za tydzień pobytu w naszym kraju. Według unijnych regulacji, wsparcie finansowe może być wypłacane najdłużej przez 13 tygodni.

Biorąc pod uwagę wysokość kosztów ponoszonych przez polskiego podatnika kwota jest symboliczna. Według wyliczeń analityków banku Pekao przyjęcie ok. 2 mln ukraińskich uchodźców tylko będzie kosztowało polskiego podatnika do końca tego roku ok. 24 mld zł.

Jak podała z kolei "Rzeczpospolita", rząd oszacował koszty utrzymania ukraińskich uchodźców na 11 mld euro w tym roku, natomiast w razie gdyby sytuacja uległa pogorszeniu – 24 mld euro.

