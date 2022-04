Sensacyjne ustalenia "Bilda". Kabajewa ma ogłosić zwycięstwo Rosji

Niemiecki dziennik "Bild" ustalił, że domniemana kochanka Putina ma odegrać kluczową rolę w propagandowym planie Kremla przygotowywanym na 9 maja. Tego dnia obchodzony będzie Dzień Zwycięstwa, najważniejsze święto współczesnej Rosji, upamiętniające zakończenie II wojny światowej (dla Rosji to przede wszystkim "zwycięstwo nad faszyzmem").

"Bild" podaje, że 9 maja Rosja ogłosi zwycięstwo nad Ukrainą. Nie zrobi tego jednak prezydent kraju, ale jego kochanka, była gimnastyczka Alina Kabajewa. Swoistym przygotowaniem do tego wydarzenia, miało być pojawienie się 38-latki na imprezie sportowej w stolicy w miniony weekend.

Dzień Zwycięstwa będzie obchodzony w Moskwie niezwykle hucznie. Towarzyszyć mu będzie pokaz nowoczesnego rosyjskiego sprzętu wojskowego. W paradzie weźmie udział 11 tys. osób, 131 jednostek sprzętu naziemnego, a także 77 samolotów i śmigłowców – informuje portal interfax.ru.

Partnerka Putina pozuje na tle symbolu rosyjskiej agresji

Niewidziana od początku agresji Rosji na Ukrainę partnerka Władimira Putina pojawiła się w weekend na imprezie sportowej w Moskwie.

Podejrzewano, że Alina Kabajewa przebywa w Szwajcarii lub ukrywa się w innym miejscu. Pojawiła się jednak w ostatni weekend w Moskwie, na organizowanym przez siebie festiwalu gimnastyki artystycznej, nazwanym na jej cześć "Alina".

Głównym motywem imprezy była Wielka Wojna Ojczyźniana. W wywiadzie dla serwisu sport-express.ru partnerka Putina pytana, dlaczego wybrała taki temat, odparła: – Widzisz, ta historia nie należy do przeszłości. Zostaje z nami. To święto nie tylko dla kraju, to święto dla każdej z naszych rodzin. Każda rodzina ma swoją historię związaną z wojną. I nie wolno nam w żadnym wypadku o tym zapomnieć, musimy przekazywać pamięć o tym z pokolenia na pokolenie.

Dodała, że "gratuluje wszystkim zbliżającego się Dnia Zwycięstwa". W trakcie imprezy, była gimnastyczka pozowała na ściance, na której umieszczono litery "Z" – symbol trwającej agresji Rosji na Ukrainę (która w Rosji jest określana mianem "operacji specjalnej"). Serwis gazeta.pl, zauważa, że litery oraz kokarda na sukience partnerki prezydenta Rosji były ułożone z pasiastej, pomarańczowo-czarnej wstążki św. Jerzego, znanej też jako "gieorgijewskaja lentoczka".

