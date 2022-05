Ukraińskie służby: Rosyjscy żołnierze tracą zaufanie do dowódców

SBU opisuje, że rosyjscy żołnierze tracą zaufanie do swych dowódców i szykują się do buntów. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podała tę informację na podstawie podsłuchanych rozmów. Treść jednej z nich została przytoczona na Telegramie.

Na nagraniu rosyjski żołnierz mówi do swojego ojca: – Oni stoją, ostrzeliwują ich, a dowódca pułku: "Nie cofać się!". A sam gdzieś na kanapie sobie siedzi, pewnie popija! – opowiada żołnierz, który wraz ze swoim oddziałem próbuje przetrwać w obwodzie charkowskim.

Oburzony ojciec odpowiada, by ten nie ryzykował życiem, a "odmawiał". A żeby zemścić się na dowódcy za takie podejście, radzi: – Jak tylko wyjdziesz stamtąd można zdjąć pagony, do czapki, k***a, nasrać, i założyć na głowę temu dowódcy. I niech chodzi i się wyciera. Niech oni się p******ą z taką wojenką, k***a.

"Najwyraźniej dotarło do niego, choć trochę za późno, że są tylko w telewizji. A Siły Zbrojne Ukrainy zadbają o to, by okupant nie miał ani dowódców, ani żołnierzy" – tak przechwyconą rozmowę komentuje SBU.

Amerykański wywiad: Putin może wprowadzić stan wojenny

Władimir Putin może wprowadzić stan wojenny i rozszerzyć działania zbrojne o Naddniestrze – podała agencja AFP, powołując się na szefa amerykańskiego wywiadu.

Tajne służby Stanów Zjednoczonych uważają, że w najbliższych miesiącach wojna prowadzona przez Putina na Ukrainie prawdopodobnie stanie się "bardziej nieprzewidywalna".

Dyrektor Narodowego Wywiadu Avril Haines przemawiając w amerykańskim Kongresie przedstawiła ponury i niepewny obraz kolejnej fazy inwazji, która jej zdaniem będzie trudna do przewidzenia, po części dlatego, że "Putin stoi w obliczu rozdźwięku między jego ambicjami a konwencjonalnymi zdolnościami rosyjskiej armii".

Cytowana przez CNN Haines powiedziała, że Putin "prawdopodobnie" wprowadzi w Rosji stan wojenny, żeby przestawić gospodarkę na stopę wojenną i uwolnić zasoby potrzebne do osiągnięcia celów operacji. Stwierdziła jednocześnie, że Kreml nie zdecyduje się na użycie broni jądrowej, jeśli nie będzie "egzystencjonalnego" zagrożenia dla Rosji.

