Niemcy. Irakijczyk zaatakował nożem w pociągu

Do zdarzenia doszło ok. godziny 7.40. Sprawca znienacka zaatakował współpasażerów pociągu, który właśnie wyjechał ze stacji Herzogenrath niedaleko Akwizgranu. Mężczyzna użył noża.

Irakijczyk zaatakował w pociągu

Informacje potwierdziła niemiecka policja federalna. Rannych zostało pięć osób oraz sprawca. Cztery osoby trafiły do pobliskich szpitali z ranami kłutymi. Życie żadnej z tych osób nie jest zagrożone.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że inni pasażerowie pociągu RE4 interweniowali i obezwładnili sprawcę. Pociągiem jechał między innymi policjant, który był akurat w drodze do pracy. To on aresztował sprawcę przed przyjazdem funkcjonariuszy.

Pociąg został zatrzymany na trasie w pobliżu mostu w centrum Herzogenrath, a pasażerowie zostali zabrani w bezpieczne miejsce i otoczeni opieką psychologiczną. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe i policja, która bada okoliczności zdarzenia.

Nie wiadomo, jakie motywy kierowały sprawcą przestępstwa. Wydział Policji Kryminalnej w Kolonii rozpoczął dochodzenie w sprawie tożsamości napastnika i jego motywów. Trasa kolejowa jest w związku z tym incydentem zamknięta na czas nieokreślony. Jak poinformowało Deutsche Bahn, należy się liczyć z opóźnieniami i odwołaniami pociągów.

Atak somalijskiego nożownika w Würzburgu

W Niemczech często dochodzi do tego typu tragicznych zdarzeń.

Przykładowo 26 czerwca ubiegłego roku uzbrojony w nóż Somalijczyk zaatakował przypadkowych przechodniów w centrum Würzburga w Bawarii. Jak przekazał „Bild” zginęły 3 osoby, a 6 zostało rannych.

Sprawcą okazał się 24-letni Somalijczyk mieszkający w tym mieście. Według części świadków mężczyzna krzyczał "allahu akbar".

