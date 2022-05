Gawkowski: Widzę koalicję rządową obecnej opozycji, bez Konfederacji

Od kilku miesięcy co jakiś czas pojawiają się informacje, jakoby PiS miało się forsować przyspieszone wybory parlamentarne. Z kolei Donald Tusk sugeruje sformowanie wspólnej listy wyborczej opozycji.

Gawkowski: Kilka list, wspólny rząd

W scenariusz przedterminowych wyborów nie wierzy przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski. Nie jest też zachwycony koncepcją forsowaną przez byłego premiera.

W rozmowie „Wirtualną Polską” poseł Lewicy przekonywał, że jego ugrupowanie jest gotowe pokonać PiS i współrządzić Polską z Platformą Obywatelską, PSL i Polską 2050. – Możemy razem rządzić. Bez Konfederacji – zaznaczył Gawkowski.

– W takim szerokim pakiecie. Bo dziś sondaże pokazują, że nie da się rządzić bez żadnej części składowej tego pakietu – tłumaczył. Jak dodał, wszystkie wymienione formacje zgadzają się co do tego, że mogłoby wspólnie rządzić.

Pytany o to, jaki jest problem ze wspólną listą, Gawkowski odparł, że przede wszystkim wątpliwe jest, czy przyniesie ona opozycji odpowiednią ilość mandatów.

Sondaż dla DoRzeczy.pl

Według sondażu pracowni Estymator, gdyby wybory odbyły się na najbliższych dniach, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na poparcie 39,2 proc. Polaków.

W badaniu przeprowadzonym w dniach 12-13 br. ankietowanym zadano pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?". Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 59 proc. Sondaż na zlecenie portalu DoRzeczy.pl przeprowadziła pracownia Estymator.

Najwięcej ankietowanych zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska) – 39,2 proc. (to oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej fali naszych badań). Druga jest Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem 27,1 proc. (+0,1 pkt proc.). Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z wynikiem 11,2 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni).

Na dalszych miejscach są: Polska 2050 Szymona Hołowni – 7,9 proc. (-0,1 pkt proc.); Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska – 6,4 (-0,3 pkt proc.); Konfederacja (KORWIN, Ruch Narodowy, Korona, Wolnościowcy) – 5,9 proc. (-1,4 pkt proc.); Kukiz'15 – 2 proc. (+0,2 pkt proc.). 0,3 proc. ankietowanych zadeklarowało, że oddałoby głos na inną formację.

