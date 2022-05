Rosja wycofuje się z prac kolejnej organizacji międzynarodowej

"Zakończenie członkostwa w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) nie wpłynie na obecność Rosji w regionie. Próby wyparcia naszego kraju znad Bałtyku są skazane na klęskę. Będziemy nadal współpracować z odpowiedzialnymi partnerami" – zakomunikował rosyjski resort spraw zewnętrznych. "Obecna sytuacja w CBSS obciąża tych, którzy niszczą fundamenty działania tej organizacji" – przekazano.

W ocenie Kremla państwa NATO i UE, które należą do organizacji postanowiły odejść od dotychczasowej zasady dialogu opartego o równość i zasad, na których stworzono CBSS. Teraz, zdaniem kierownictwa Rosji, organizacja miała się stać „instrumentem polityki antyrosyjskiej”.

Zawieszenie Rosji w CBSS

Już po rozpoczęciu nowej fazy wojny przeciwko Ukrainie, Rosja została zablokowana w prawach członka Rady.

Kreml twierdzi w swoim oświadczeniu, że państwa zachodnie zmonopolizowały Radę dla własnych celów i zamierzają wykorzystywać uzyskaną pozycję na szkodę interesów rosyjskich.

„W rzeczywistości nasz wkład do budżetu CBSS został skradziony - nie zwrócą go odwołując się do sankcji" – ocenia MSZ Rosji. "Rosja nie będzie uczestniczyć w zmianie organizacji w kolejną platformę wywrotowych działań i zachodniego narcyzmu” – czytamy w komunikacie.

Rosja wystąpiła z Rady Praw Człowieka ONZ

To nie jedyna organizacja międzynarodowa, z której wycofuje się Rosja.

Czechy były jedynym kandydatem na to miejsce z krajów Europy Wschodniej po tym, jak na specjalnej sesji poświęconej Ukrainie 7 kwietnia Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło zachodnią rezolucję zawieszającą Rosję w Radzie Praw Człowieka.

10 maja Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zagłosowało natomiast za wyborem Czech do Rady.

Zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ Giennadij Kuzmin poinformował następnie, że przed głosowaniem Rosja zdecydowała się wystąpić z Rady.

W głosowaniu poparcie dla wykluczenia Rosji wyraziły 93 kraje, 24 kraje zagłosowały przeciw, a 58 wstrzymało się od głosu.

Przeciwko wnioskowi, który złożyły Stany Zjednoczone, opowiedziały się: Algieria, Białoruś, Boliwia, Burundi, Republika Środkowoafrykańska, Chiny, Kongo, Kuba, DR Konga, Erytrea, Etiopia, Gabon, Iran, Kazachstan, Kirgistan, Laos, Mali, Nikaragua, Rosja, Syria, Tadżykistan, Uzbekistan, Wietnam oraz Zimbabwe.

