Reuters: Rosjanie stosują broń laserową nowej generacji

Reuters podaje, do tej pory niewiele było wiadomo o broni laserowej, którą Rosjanie mają w swoim arsenale. W 2018 roku rosyjskie ministerstwo obrony informowało o wprowadzeniu do służby systemu laserowego Pierieswiet, zdolnego do oślepiania satelitów na wysokości 1500 km nad Ziemią.

Kreml wyjaśniał wtedy, że zadaniem systemu laserowego jest uniemożliwienie jakiejkolwiek agresji wobec Federacji Rosyjskiej lub jej sojuszników. – Potencjał obronny Rosji uległ zwielokrotnieniu – powiedział Władimir Putin.

"Fizyczne niszczenie celu"

Agencja Reutera cytuje słowa wicepremiera Rosji Jurija Borisowa, odpowiedzialnego za "zbrojeniówkę". Borisow w rosyjskiej telewizji państwowej nie mówił o broni oślepiającej, ale o takiej, która jest zdolna do szybkiego niszczenia celów powietrznych. – Jeśli Pierieswiet oślepia, to nowa generacja broni laserowej umożliwia fizyczne zniszczenie celu – zniszczenie termiczne, cel spala się – tłumaczył.

Zapytany, czy taka broń jest używana na Ukrainie, wicepremier odpowiedział twierdząco. – Tak. Pierwsze prototypy już tam są używane".

Ujawnił przy tym, że nowa broń nazywa się Zadira i przytoczył przykład z wtorku, gdy rzekomo za pomocą lasera zniszczony został w ciągu kilku sekund, z odległości pięciu kilometrów, jeden z ukraińskich dronów. – To nie jest jakiś egzotyczny pomysł; to rzeczywistość – powiedział Borisow i dodał, że nowa generacja broni laserowej, wykorzystująca szerokie pasmo elektromagnetyczne, ostatecznie może wkrótce zastąpić broń konwencjonalną.

"USA, Chiny i Rosja od lat pracują nad laserami, a znaczenie strategiczne takiej broni jest ogromne z tego względu, iż może ona atakować satelity, wykorzystywane do monitorowania międzykontynentalnych pocisków balistycznych, zdolnych do przenoszenia broni jądrowej" – podaje Reuters.

