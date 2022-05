DoRzeczy.pl na drugim miejscu wśród serwisów tygodników w kwietniu

Jak wynika z danych platformy Mediapanel, udostępnionych w czwartek przez portal branżowy press.pl, DoRzeczy.pl (Orle Pióro) w kwietniu tego roku odwiedziło 3,59 mln użytkowników. Rezultat dał naszemu portalowi drugie miejsce wśród serwisów polskich tygodników. Lepsze okazało się tylko wprost.pl (PMPG Polskie Media).

Dalej znalazły się: Newsweek.pl (Ringier Axel Springer Polska) – 2,54 mln użytkowników, Polityka.pl (Polityka) – 1,37 mln, Niedziela.pl (Kuria Metropolitalna w Częstochowie) – 1,14 mln, Tysol.pl (Tysol) – 1,00 mln oraz Gosc.pl (Instytut Gość Media) – 0,42 mln.

W badanym okresie internauci najwięcej czasu spędzili na portalu wprost.pl (9 min 28 sek.). Tuż za nim znalazło się DoRzeczy.pl, na którym w ubiegłym miesiącu użytkownicy spędzali średnio 9 min 5 sek. Następnie uplasowały się: Polityka.pl (6 min 43 sek.), Niedziela.pl (5 min) i Newsweek.pl (4 min 16 sek.).

Duże wzrosty "Do Rzeczy" i DoRzeczy.pl

Pod koniec kwietnia poznaliśmy dane Polskich Badań Czytelnictwa. Wynikało z nich, że sprzedaż tygodnika "Do Rzeczy" za grudzień 2021 roku była wyższa od grudnia 2020 roku o 4,6 proc. "Do Rzeczy” jako jedyny wśród tygodników opinii w Polsce odnotował wzrost sprzedaży rok do roku.

W porównywalnym okresie o 53 proc. wzrosła również sprzedaż subskrypcji cyfrowych, a o 55 proc. prenumerata e-wydań i były to największe wzrost wśród tygodników opinii w kraju. Z kolei DoRzeczy.pl było najchętniej odwiedzanym przez czytelników portalem wśród mediów konserwatywnych.



