Rzecznik rządu: Nie mamy planów, żeby wchodzić do strefy euro

Polityk był w czwartek gościem Bogdana Rymanowskiego w Polsat News.

– Nie mamy planów, żeby wchodzić do strefy euro i te plany nie są dobrymi, ponieważ my w tej chwili dzięki własnej walucie możemy reagować na inflację. Gdybyśmy mieli w Polsce euro, inflacja mogłaby być wyższa – stwierdził Piotr Müller.

Müller: Nie ma pomysłu mrożenia cen

Rzecznik rządu został także zapytany o pojawiające się w przestrzeni publicznej pomysły dotyczące regulacji cen na niektóre produkty. Zapewnił, że rząd nie ma takich planów.

– Nie ma pomysłu mrożenia w sensie cen regulowanych. Te instrumenty, które mogą obniżyć ceny benzyny czyli obniżenie akcyzy i podatku to jest aktualny temat. Teraz zdecydowaliśmy się na przedłużenie obniżenia akcyzy do końca lipca, ale potem będziemy przedłużać też część rozwiązań, które były w tarczy inflacyjnej czyli m.in obniżenie VAT-u na paliwo – powiedział Müller.

Tusk: Trzeba spokojnie przygotować Polskę do strefy euro

Odmiennego zdania w zakresie strefy euro jest Donald Tusk. – Namawiałbym wszystkich, żeby spokojnie, krok po kroku przygotować Polskę do strefy euro – mówi lider PO na spotkaniu z mieszkańcami Krosna Odrzańskiego.

– Patrząc tak strategicznie, politycznie, namawiałbym wszystkich, żeby spokojnie, krok po kroku przygotować Polskę do strefy euro, ze świadomością, że to przynosi dobre skutki, ale nie zawsze i niekoniecznie są one gwarantowane. Jeszcze oprócz tego musi być dobra polityka – mówił lider PO.

Polityk podkreślił, że wejście do sfery euro to to jeden z elementów integrowania i wzmacniania jedności europejskiej. – Bardzo ważne dla naszej państwowości – dodał.

