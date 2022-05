Media bez akredytacji na zjazd "Solidarności"? "Relację można spisać z TVP Info"

Poza tymi dwoma na akredytację nie mogą liczyć żadne inne media.

Zjazd "Solidarności"

Zjazd „Solidarności” w Zakopanem to trzydziesty zjazd organizacji. Będą w nim uczestniczyć m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Dziennikarze wielu redakcji zgłaszają się w związku z tym do organizatorów o akredytacje. Jednak poza Telewizją Polską i Polskim Radiem, żaden inny ośrodek prasowy nie otrzymał do tej pory zezwolenia.

Jak podają "Wirtualne Media" prawa wstępu na salę odmówiono m.in. dziennikarzom "Gazety Wyborczej", "Tygodnika Podhalańskiego", Polsatu, a także będącej własnością PolskaiPress "Gazety Krakowskiej".

– Usłyszeliśmy, że możemy spisać z relacji w TVP Info. Oczywiście uważam to za skandal – napisał na Twitterze redaktor naczelny "Gazety Krakowskiej" Wojciech Mucha.

Organizator: Chodzi o bezpieczeństwo prezydenta

Wirtualnemedia.pl zapytały o powody decyzji rzecznika prasowego "Solidarności", Marka Lewandowskiego.

– Ależ oczywiście, że odmówiliśmy akredytacji wszystkim mediom, za wyjątkiem publicznej telewizji i publicznego radia. To są partnerzy naszego Zjazdu, trudno więc byłoby odprawić ich z kwitkiem – powiedział.

– W związku z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy wdrażamy "czerwony alert" i ograniczamy liczbę dziennikarzy, chodzi po prostu o bezpieczeństwo głowy państwa. Zostało nam to przykazane – mówi nam Lewandowski.

