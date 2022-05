W USA wezwania do rozbrajania obywateli. Trump zabrał głos

W USA trwa dyskusja wywołała strzelaniną w szkole podstawowej. Agencja Catholic News Service (CNS) opublikowała wypowiedzi biskupów amerykańskich, wskazujące na istotny aspekt tej tragedii, jakim jest w ich ocenie łatwy dostęp do broni, "którą łatwiej kupić niż aspirynę".

Amerykańskie media nadal zamieszczają zdjęcia 19 dzieci i dwóch nauczycieli zastrzelonych 24 maja w szkole podstawowej w stanie Teksas przez 18-letniego Salvatora Ramosa.

Także rozmaite lewicowe organizacje wzywają do rozbrojenia Amerykanów. W związku z tragedią nasiliły się naciski na republikańskich senatorów, by ugięli się pod presją i wyrazili zgodę na ograniczenie prawa do posiadania broni.

Trump i Cruz o strzelaninie w Teksasie

Odmiennego zdania jest Donald Trump. Były prezydent Stanów Zjednoczonych uczestniczył w piątek w dorocznej konwencji Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego (NRA), która odbywała się właśnie w Teksasie.

Donald Trump mówił o "uzbrojeniu obywateli", by w razie potrzeby mieli możliwość prowadzenia walki "ze złem w naszym społeczeństwie". Właśnie jako przykład zła wskazał masakrę w Uvalde.

– Istnienie zła w naszym społeczeństwie nie jest powodem do rozbrajania praworządnych obywateli – powiedział Republikanin. – istnienie zła jest powodem uzbrojenia praworządnych obywateli – dodał.

Trump ocenił, że administracja Joe Bidena i Partia Demokratyczna stara się teraz polityczne wykorzystać tę tragedię w celu forsowania pomysłów rozbrojenia Amerykanów.

Wezwaniom do ograniczenia możliwości posiadania broni palnej, amerykańscy konserwatyści przeciwstawiają program ulepszenia leczenia osób z problemami o podłożu psychicznym.

Donald Trump apelował jednocześnie o zwiększenie bezpieczeństwa w amerykańskich szkołach, sugerując instalowanie "solidnych ogrodzeń" i wykrywaczy metali przed placówkami, a także uzbrajania nauczycieli.

W trakcie konwencji przemawiał również senator Ted Cruz z Teksasu, który podobnie jak Trump łączył się w bólu z rodzinami ofiar mordercy. Zwrócił jednak uwagę, że konfiskata lub zakaz posiadania broni w USA przyniesie skutek przeciwny od postulowanego przez lewicę i doprowadzi do wzrostu przestępczości.

