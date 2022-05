"Trzeba Ukrainie dawać wszystko, co mamy". Wstrząsające słowa publicysty

W poniedziałek Jankowski dyskutował z zaproszonymi do studia gośćmi na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Jankowski: Dawać Ukrainie wszystko, co mamy

W pewnym momencie Jankowski wygłosił odezwę do widzów. Zaznaczył, ż formułuje swoją tezę jako publicysta. Stwierdził następnie, że należy oddać Ukraińcom "wszystko, co mamy", żeby Rosjanie nigdy więcej nie weszli do Polski.

– Drodzy widzowie, ponieważ jest to program publicystyczny, ja jestem publicystą, więc mogę formułować pewne tezy. Moja teza jest, drodzy widzowie, taka: jest unikalna szansa osłabienia Rosji i jest unikalna szansa wybicia jej zębów, jest unikalna szansa, żeby rosyjski żołdak już nigdy więcej nie przyszedł do Polski, nie gwałcił, nie bił, nie rabował. I dlatego trzeba Ukrainie dawać wszystko, co mamy, żeby Ukraińcy, którzy tak dzielnie się bronią, mogli tę Rosję pobić, na pewno powstrzymać ją przed stanięciem tych żołdaków na naszej granicy – powiedział Grzegorz Jankowski na antenie Polsat News.

Embargo na ropę z Rosji

W poniedziałek w ramach szóstego pakietu sankcji Unia Europejska zgodziła się na zakaz importu 90 proc. rosyjskiej ropy do końca roku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała na konferencji prasowej, że embargo będzie dotyczyło rosyjskiej ropy dostarczanej tankowcami. Z kolei dla południowego odcinka rurociągu Przyjaźń zostało ustanowione zwolnienie z sankcji.

Decyzję państw Unii Europejskiej skomentował – cytowany przez agencję Ria Novosti – stały Przedstawiciel Rosji w Wiedniu Michaił Uljanow. Jak podaje agencja, Uljanow stwierdził, że po porozumieniu przywódców krajów Unii Europejskiej w sprawie częściowego zakazu importu rosyjskiej ropy Moskwa znajdzie innych nabywców surowców.

Ria Novosti przytoczyła też słowa prezydenta Rosji Władimira Putina, który miał powiedzieć, że "polityka powstrzymywania i osłabiania Rosji jest długofalową strategią dla nieprzyjaznych krajów", a "sankcje zadały poważny cios całej światowej gospodarce".

