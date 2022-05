Dania bez dostaw z Gazpromu. To efekt niezastosowania się do dekretu Putina

Po nałożeniu na Rosję sankcji za atak zbrojny na Ukrainę, Władimir Putin podpisał dekret, który zakłada, że "nieprzyjazne kraje" będą musiały płacić za gaz w rublach.

Moskwa zarządziła, że zagraniczni nabywcy rosyjskiego gazu muszą otworzyć rublowe konta w państwowym Gazprombanku, który nie został objęty zachodnimi sankcjami. Zgodnie z założeniami Putina, kupujący mają wpłacać pieniądze za gaz w euro lub dolarach i pozwolić Gazprombankowi kupować ruble w ich imieniu, co wywinduje kurs rosyjskiej waluty, osłabionej przez sankcje.

Na to nie zgodziły się m.in. Polska, Bułgaria i Holandia, wobec czego dla tych krajów dostawy gazu zostały wstrzymane.

Gazprom wstrzymuje dostawy do Danii

We wtorek agencja Reutera przekazała, że Gazprom zdecydował o wstrzymaniu dostaw gazu do duńskiego koncernu Orsted. Przyczyną jest brak zapłaty za surowiec w rublach. Dostawy do Danii mają zostać wstrzymane 1 czerwca.

Wcześniej Orsted informował, że Gazprom Export może wstrzymać dostawy gazu. Duńska Agencja Energetyczna podkreśliła jednak, że wstrzymanie sprzedaży gazu firmie Orsted nie będzie miało natychmiastowych konsekwencji dla Danii. W komunikacie zaznaczono również, że Dania ma plan awaryjny na wypadek niedoboru gazu.

Firma Orsted wyznała, że spodziewa się umożliwienia zakupu gazu z Europy. "Przygotowywaliśmy się na ten scenariusz, aby zminimalizować ryzyko dla klientów Orsted, którymi są przede wszystkim duże firmy w Danii i Szwecji" – przekazano w poniedziałkowym komunikacie.

Holandia bez rosyjskiego gazu

"GasTerra nie spełni żądań Gazpromu dotyczących płatności" – przekazała holenderska spółka w oświadczeniu.

"Dzieje się tak, ponieważ groziłoby to naruszeniem sankcji nałożonych przez UE, a także dlatego, że istnieje zbyt wiele ryzyk finansowych i operacyjnych związanych z wymaganą trasą płatności. W szczególności otwieranie rachunków w Moskwie zgodnie z rosyjskim prawem i ich kontrola przez rosyjski reżim stanowi zbyt duże ryzyko” – dodano w komunikacie.

W odpowiedzi Gazprom ogłosił, że od wtorku wstrzyma dostawy gazu ziemnego do GasTerra.

