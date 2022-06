Nowy redaktor naczelny "Newsweeka". To znany dziennikarz i twórca filmów

Sekielski będzie się zajmował wszystkimi tytułami wydawanymi pod nazwą "Newsweeka" – tygodnikiem, serwisem internetowym newsweek.pl oraz wydaniami tematycznymi – poinformował w środę portal Onet.pl.

Jak przekazano, dziennikarz ma pozostać jednym z prowadzących program "Onet Rano", z którym jest związany od 2018 roku.

Sekielski w "Newsweeku"

Tomasz Sekielski to redaktor, reporter, twórca filmów dokumentalnych, m.in. o pedofilii w Kościele katolickim w Polsce, oraz autor książek. W latach 1997-2006 był związany z "Faktami" TVN. Prowadził poszczególne wydania programu "Kropka nad i". W 2003 roku wraz z innym znanym dziennikarzem stacji Andrzejem Morozowskim poprowadził audycję "Kuluary", a także codzienny magazyn "Prześwietlenie" i "Teraz my!". W TVN24 tworzył "Czarno na białym". Od 2012 do 2015 roku pracował w radiu TOK FM. Od 2013 do 2016 roku występował w TVP.

W 2016 roku Sekielski został nagrodzony Grand Press za najlepszy reportaż telewizyjny. Jest również zdobywcą Wiktorów i Telekamer oraz dwukrotnym laureatem Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego i Mediatorów.

Tomasz Lis odchodzi

24 maja media obiegła informacja, że Tomasz Lis po 10 latach przestał pełnić funkcję redaktora naczelnego tygodnika "Newsweek Polska". "Zarząd Ringier Axel Springer Polska i Tomasz Lis zadecydowali o zakończeniu współpracy" – przekazał RASP w komunikacie, nie podając przyczyn tej decyzji. Pełniącym obowiązki redaktora naczelnego został Dariusz Ćwiklak, wcześniejszy wicenaczelny.

Dziennikarze pracujący w gazecie nie kryli zdziwienia decyzją firmy. – Jesteśmy w totalnym szoku – mówił Wirtualnym Mediom jeden z pracowników, który chciał zachować anonimowość. – Sami się zastanawiamy, co się stało, nikt nic nie wie – stwierdził drugi.

