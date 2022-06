Kosiniak-Kamysz: Nie wierzę, że tak patriotyczni posłowie będą głosować przeciwko Polsce

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że kierowana przez niego izba nie poprze ustawy w tym kształcie. Wskazał, że senatorowie wniosą wiele poprawek do przedstawionego im dokumentu.

Z kolei w środę Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie Krajowy Plan Odbudowy. W czwartek do Polski przyjedzie szefowa KE Ursula von der Leyen. Spotka się z Mateuszem Morawieckim oraz prezydentem Andrzejem Dudą. Celem wizyty Ursuli von der Leyen ma być oficjalnie zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Kosinak-Kamysz: Przywrócimy praworządność

Do kwestii tych odniósł się na antenie TVN24 lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

– My wiemy, że o praworządność niezależnie od stanowiska Komisji Europejskiej będziemy zabiegać. Niezależnie czy dla Komisji Europejskiej to, co mówi premier Morawiecki, będzie ważne, czy nie ważne, my zrobimy wszystko, żeby przywrócić praworządność i to jest obietnica wszystkich formacji demokratycznych. Pod nią się podpisaliśmy w 25-lecie konstytucji – powiedział szef ludowców w rozmowie z Moniką Olejnik.

Polityk ocenił, że jeśli Sejm odrzuci poprawki Senatu, to nie będzie zasad praworządnego państwa prawa w Polsce.

– To jest dla mnie jako polityka obozu demokratycznego najważniejsze wyzwanie, żeby w Polsce był system prawny. System praworządny zgodny z polską konstytucją i tego nie będzie, jeżeli te poprawki zostaną odrzucone. Po pierwsze nie ma wtedy praworządności. Po drugie, nie ma wtedy gwarancji uzyskania środków i po trzecie, w retoryce, jeżelibyśmy przyjęli retorykę akurat w tym wypadku PiS-u, to jest głosowanie przeciwko Polsce, przeciwko środkom europejskim. No to nie wierzę, że tak patriotyczni posłowie na czele z premierem Morawieckim będą głosować przeciwko Polsce – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

Polityk PO: Jestem dumny z SenatuCzytaj też:

Komisja Europejska: Polska nie spełnia obecnie warunków przyjęcia euro