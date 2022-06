Deportacja Ukraińców? MSZ ostrzega przed dezinformacją

Polski resort spraw zagranicznych informuje, że jest to fake news, a dołączane do postów dokumenty o deportacji zostały sfałszowane.

Fałszywa informacja o deportacji

W internecie pojawiła się informacja, że Ukraińcy w wieku 18-60 lat mają być deportowani z Polski: "Polskie władze dają uchodźcom z Ukrainy 10 dni na wyjazd w inne miejsce. W przeciwnym razie mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat, którzy nadają się do wojska, zostaną zidentyfikowani, znalezieni i wysłani do służby wojskowej w AFU".

Informacji tej zaprzeczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ostrzegając jednocześnie przed dezinformacją. Jak napisano na profilu MSZ na Facebooku, "fotografie mające potwierdzić te tezy zostały sfałszowane, a przedstawione dokumenty są nieprawdziwe."

RCB: To dezinformacja

Do fake newsa o rzekomym porozumieniu Polski i Ukrainy, dotyczącym poszukiwania i zatrzymywania Ukraińców uchylających się od służby wojskowej odniosło się również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"W Internecie są powielane fałszywe dokumenty i informacje o rzekomym porozumieniu Polski i Ukrainy, dotyczącym poszukiwania i zatrzymywania obywateli Ukrainy uchylających się od służby wojskowej. Nie daj się oszukać! To dezinformacja" – czytamy.

O tej akcji pisał kilka dni temu rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Ostrzegł, że wytworzono fałszywe pismo szefa MSZ Ukrainy do MSZ RP, a dokument sugeruje, że Polska będzie szukać Ukraińców w wieku poborowym i odsyłać ich do ojczyzny.

To nie pierwsza sytuacja, kiedy w sieci rozpowszechniane są fałszywe informacje związane z wojną rosyjsko-ukraińską. Dla przykładu, w maju RBC ostrzegało przed dezinformacją dotyczą planów zajęcia Naddniestrza przez polskie wojsko.

