"Nie chciałbym umierać za wymiar sprawiedliwości". KRS reaguje na słowa premiera

W piątek premier wziął udział w zjeździe klubów "Gazety Polskiej". Szef rządu wygłosił przemówienie, w którym stwierdził, że „nie chciałby umierać za wymiar sprawiedliwości”.

Słowa te padły w kontekście zatwierdzenia przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem przekazania środków – z których istotna część to dług – jest jednak wypełnienie przez Polskę przyjętych na siebie zobowiązań tzw. kamieni milowych. Najważniejszym z nich jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Morawiecki: Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości

Premier ocenił, że warunki postawione przez KE nie oznaczają utraty przez Polskę suwerenności. Taką opinię przedstawił m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

– 99 proc. tych kamieni milowych jest absolutnie w interesie Polski. Tutaj jest pan prezes firmy energetycznej, będzie korzystał z tego, że budujemy nowe sieci za pieniądze z grantów. My będziemy korzystali, nowe drogi, nowe obwodnice, sprzęt do szpitala, sieci światłowodowe, to wszystko tam. [Pozostaje - przyp. red.] ten 1 proc., czyli tzw. kamienie dotyczące wymiaru sprawiedliwości – tłumaczył Morawiecki. – Wiecie co reformujemy już ten wymiar sprawiedliwości 7 rok. Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości – dodał.

KRS: Wypowiedź premiera winna być formułowana z dostateczną precyzją

"Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że wymiar sprawiedliwości stanowi jeden z filarów niepodległego, demokratycznego i praworządnego państwa. Bez sądów respektujących ład konstytucyjny nie ma suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a orzekający w nich sędziowie czerpią swą władzę z mocy nadanej im bezpośrednio przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a pośrednio przez Naród jako suwerena. Nie istnieje zatem wybór między suwerennością a wymiarem sprawiedliwości i niepodobna kłaść ich na przeciwnych szalach wagi" – napisano w oświadczeniu.

KRS dodaje, że "w kontekście kolejnych postępowań przed zagranicznymi trybunałami, których przedmiotem jest nie tylko organizacja wymiaru sprawiedliwości, ale i ocena procedury nominacyjnej na stanowiska sędziowskie, a w tym pośrednio personalna ocena predyspozycji sędziów polskich do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, każda wypowiedź premiera rządu winna być formułowana z dostateczną precyzją, aby nie podlegała mylnym interpretacjom".

