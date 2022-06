Premier zapowiedział kolejny program rządowy

Premier Morawiecki pojawił się w środę w Raszynie. Wraz z ministrem sportu i turystyki Kamilem Bortniczukiem wziął udział w konferencji prasowej, podczas której zapowiedzieli rozpoczęcie "wielkiego programu budowy hal łukowych".

Morawiecki oznajmił, że program rusza już teraz. W tym roku ma według planu stanąć co najmniej kilkadziesiąt hal, a w roku następnym 500. Na 2024 także przewidziano wzniesienie 500 obiektów. Zdaniem premiera zadaniem rządu jest "wydobycie talentów z małych miejscowości".

Morawiecki: Rozpoczynamy program budowy hal sportowych

– Sport to nie tylko wielkie sukcesy, wielkie emocje, te sukcesy których oczekujemy, ale to także radość, zdrowie, pasja, możliwość realizacji swoich marzeń przez naszych wspaniałych i sportowców, ale także amatorów, dzieci, młodzież. I żeby to wszystko było możliwe, przez okrągły rok, a nie tylko latem, wiosną czy pogodną jesienią, rozpoczynamy wielki program budowy takich hal łukowych, które będą wielofunkcyjne – mówił szef rządu w Raszynie.

– To hale, które będą postawione w gminach miejsko-wiejskich, wiejskich, tam zwłaszcza, gdzie dzisiaj nie ma jeszcze porządnej hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. To wielka szansa dla bardzo wielu młodych ludzi, tych którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, którzy dbają o swoje wychowanie fizyczne, ale także wszystkich tych, których my, rodzice chcemy wyciągnąć sprzed telewizorów, komputerów, tych mediów społecznościowych do życia realnego, sportowego – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

