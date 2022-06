Prezydent: Zmagamy się z wieloma przeciwnościami, ale czuwamy nad bezpieczeństwem

Duda nie ukrywał, że Polska zmaga się obecnie z wieloma przeciwnościami, ale dodał, że chce zapewnić o kilku kwestiach.

Prezydent: Czuwamy nad bezpieczeństwem militarnym

– Po pierwsze, że absolutnie w zdroworozsądkowy, twardy, odważny z jednej strony, ale z drugiej strony mądry sposób, czuwamy nad kwestiami bezpieczeństwa RP, także bezpieczeństwa tego militarnego – powiedział.

Przywołał w tym kontekście ustawę o obronie ojczyzny. – Wierzę w to, że w ciągu najbliższych lat zwiększymy liczebność naszej armii, ale przede wszystkim modernizację armii na poważnie rozpoczęliśmy kilka lat temu, zamawiając systemy obrony przeciwrakietowej Patriot w Stanach Zjednoczonych. Zamawiając artylerię rakietową HIMARS. Zamawiając ze Stanów Zjednoczonych myśliwce F-35. Jeszcze w czasach poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa, podpisując tamte kontrakty, zabezpieczaliśmy nas na przyszłość – powiedział prezydent.

Duda: Inflacja to problem

Prezydent wyraził nadzieję, że niebawem uda się przezwyciężyć inflację.

– Mimo tych wszystkich trudności ogromnie ważne jest dla mnie to, żebyśmy podnosili cały czas jakość życia w Polsce, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie w sposób efektywny podnosić wynagrodzeń właśnie dlatego, że jest inflacja i mimo tego, że są waloryzacje emerytur, mimo że jest ta 13 i 14 emerytura, mimo tego, że wzrasta płaca minimalna, to inflacja pożera te wzrosty i oczywiście, że jest to problem – zaznaczył.

Dodał, że jest to problem dla także niego – Bo chciałem, żebyście czuli państwo ten realny wzrost poziomu życia również wyraźnie w swoich portfelach. To dzisiaj jest niestety trudne, w tej sytuacji, która jest, ale która wierzę w to, że w ciągu najbliższych lat, miesięcy uda nam się przezwyciężyć, a przede wszystkim, że uda nam się ją poprawić – powiedział Andrzej Duda.

