DoRzeczy.pl wśród najpopularniejszych serwisów tygodników w Polsce

Dane pochodzą Mediapanelu. Opublikowała je branżowa strona internetowa Press.pl.

DoRzeczy.pl drugie w zestawieniu

W zestawieniu najpopularniejszych serwisów informacyjnych polskich tygodników w maju 2022 roku DoRzeczy.pl (Orle Pióro) zajęło drugie miejsce. W badanym miesiącu nasz portal odwiedziło 3,43 mln użytkowników.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji, podobnie jak w kwietniu tego roku, zajęło Wprost.pl z wynikiem na poziomie 7,46 mln użytkowników. Natomiast za DoRzeczy.pl znalazły się jeszcze serwisy: Newsweek.pl (Ringier Axel Springer Polska) – 2,53 mln, Polityka.pl (Polityka) – 1,40 mln, Niedziela.pl (Instytut Niedziela) – 1,18 mln, Tysol.pl (Tysol) – 0,88 mln oraz Gosc.pl (Instytut Gość Media) – 0,54 mln.

Duże wzrosty "Do Rzeczy"

Przypomnijmy, iż pod koniec kwietnia bieżącego roku poznaliśmy dane Polskich Badań Czytelnictwa. Wynikało z nich, że sprzedaż tygodnika "Do Rzeczy" za grudzień 2021 roku była wyższa od grudnia 2020 roku o 4,6 proc. "Do Rzeczy” jako jedyny wśród tygodników opinii w Polsce odnotował wzrost sprzedaży rok do roku.

W porównywanym okresie o 53 proc. wzrosła sprzedaż subskrypcji cyfrowych, a o 55 proc. prenumerata e-wydań i były to największe wzrost wśród tygodników opinii w kraju. Z kolei portal DoRzeczy.pl był najchętniej odwiedzanym przez czytelników serwisem wśród mediów konserwatywnych.

