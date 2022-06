PO objeżdża powiaty. Kidawa-Błońska: TVP przedstawia nas jako Niemców czy przestępców

Była marszałek Sejmu była pytana na antenie Radio ZET o swoją obecną aktywność polityczną oraz najnowsze przedsięwzięcia programowe jej ugrupowania.

– Mam wszystkie spotkania otwarte, w parkach, na skwerach, w remizach strażackich, w różnych miejscach i może przyjść każdy i każdy może zadawać pytania i z każdym rozmawiam – zapewniła poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Ludzie się boją"

Polityk została zapytana, ile gorzkich słów usłyszała na tych spotkaniach z ust obywateli.

Nie kryła, że "bardzo dużo" – Bo Polacy czują się bardzo zaniepokojeni. Mam takie poczucie, że już nikt nad tym okrętem nie panuje. Szczególnie sprawy kredytów i drożyzny są bardzo ważne, ale także emeryci poruszają sprawy swoich emerytur, dostępu do opieki medycznej, no i oczywiście ludzie się bardzo tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Boją się tego, co się dzieje na Ukrainie – powiedziała.

Pytana, czy nie słyszała niczego nieprzychylnego na temat rządów PO-PSL.

– Już takie rozmowy na temat naszej przeszłości odbyły się 6 lat temu. Teraz raczej rozmawiamy o teraźniejszości i o przyszłości. Nie. Ale też rozmawiamy o tym, że trudne decyzje, jeżeli można, trzeba podejmować, jednak dając dobrowolność ludziom w podejmowaniu decyzji. Ale tych rozmów już naprawdę nie ma, ludzie w ogóle w większości uważają, że trzeba dłużej pracować i chcieliby móc pracować, dlatego tym bardziej w tej sytuacji kiedy wiedzą, że ich dochody spadają właściwie z tygodnia na tydzień i wartość nabywcza pieniądza jest coraz mniejsza – powiedziała.

– Wyborcy pytają, czy wiemy dokładnie co trzeba zrobić, żeby posprzątać i iść krok dalej, czyli myśleć o rozwiązaniach na przyszłość. Te główne rzeczy, które proponujemy, wyborcy znają – zaznaczyła, pytana o program KO.

2 lipca konwencja PO

W dalszej części audycji Kidawa-Błońska odniosła się m.in. do zaplanowanej na sobotę 2 lipca konwencji Platformy Obywatelskiej.

Poseł zapowiedziała, że "wszystko ma być nowe i inne". – W Radomiu, bo chcemy pokazać że Polska to nie tylko duże miasta. Mamy pokazać bardzo wiele ciekawych rzeczy, ale ponieważ ona jest w sobotę i to już niedługo, ma być moment zaskoczenia, to jeżeli pani pozwoli, zachęcam wszystkich do oglądania konwencji, do słuchania tego co tam się będzie działo. 12:00 w Radomiu – powiedziała.

Kidawa-Błońska: Tusk zdeterminowany

Pytana natomiast o dotychczasową działalność Donalda Tuska po jego powrocie na polską scenę polityczną, odparła, że były premier uporządkował wiele spraw i wysłał ludzi w teren, zwiększając aktywność działaczy.

– Donald Tusk jest bardzo zdeterminowany, żeby opozycja wygrała wybory. (…) Ludzie w Polsce powiatowej w różnych miejscach bardzo potrzebują dostępu do informacji. Do tego, żeby porównać to, co odbierają w tzw. telewizji publicznej z informacjami od innych ludzi, żeby posłuchać, jak my to widzimy i zobaczyć nas jako prawdziwych ludzi, a nie jako Niemców czy przestępców, bo przecież taki obraz każdego dnia konsekwentnie propaguje telewizja publiczna – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

