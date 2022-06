Ideologia ochrony środowiska a interesy Kremla w Europie

Szpiedzy na usługach GRU sabotujący polskie bezpieczeństwo energetyczne i europejskie organizacje ekologiczne opłacane przez Kreml, czyli kulisy działalności rosyjskich służb specjalnych i lobby gazowego.

W jaki sposób Federacja Rosyjska wykorzystywała fundacje ekologiczne oraz ideologię ochrony środowiska do uzależnienia od siebie Europy? Skąd pochodziły 82 miliony euro przekazane organizacjom ekologicznym lobbującym za importem gazu z Rosji, który miał zastąpić węgiel i elektrownie nuklearne? Jak operowali informatorzy rosyjskiego wywiadu i agenci wpływu, którym udało się przeniknąć do polskich elit politycznych?

Jakie były mechanizmy działania rosyjskiego lobby sprzeciwiającego się wydobywaniu gazu łupkowego w Polsce, w Europie i USA? Kto stał za protestami organizowanymi przeciwko łupkom? Po co na Roztocze przyjeżdżały samochody na rosyjskich rejestracjach? W jakim celu lobbyści Gazpromu przyszli do europosła Bogusława Sonika, który przygotowywał raport w sprawie gazu i ropy łupkowej? Czy w Polsce są jeszcze perspektywy, żeby wrócić do projektów łupkowych?

Drugie dno europejskiej transformacji energetycznej w "Magazynie śledczym Anity Gargas" w czwartek o 22:55 w TVP1.

