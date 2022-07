Rozmowa prezydentów Polski i Izraela. "Stosunki wrócą na właściwe tory"

W poniedziałek 4 lipca Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie prezydentem Izaakiem Herzogiem. Politycy dyskutowali o swoim poparciu dla rozwoju stosunków dwustronnych między Polską i Izraelem. Informację przekazała Kancelaria prezydenta.

Podczas rozmowy potwierdzono, że „stosunki między obydwoma krajami zostaną przywrócone na właściwe tory”. Duda i Herzog wyrazili nadzieję, że „wszelkie kwestie w relacjach dwustronnych będą w przyszłości rozwiązywane poprzez szczery i otwarty dialog, w duchu wzajemnego szacunku”.

twitter

Nowy ambasador

Herzog, w ramach wspólnej inicjatywy z premierem i szefem resortu spraw zagranicznych Izraela, zwrócił się z prośbą o powrót ambasadora Polski do Izraela. Andrzej Duda stwierdził, że polski ambasador powinien zostać wyznaczony w krótkim czasie. Zaznaczył, że nowy przedstawiciel dyplomatyczny naszego kraju złoży listy uwierzytelniające w najbliższych dniach.

Do publicznej wiadomości nie podano jeszcze nazwiska. Poprzednim ambasadorem Polski w Izraelu był Marek Magierowski.

5 lipca listy uwierzytelniające ma natomiast złożyć przedstawiciel Izraela Jakow Livine i formalnie objąć stanowisko nowego ambasadora w Polsce.

Atak za nowelizację KPA

Przypomnijmy, że stosunki polsko-izraelskie uległy pogorszeniu w związku z nowelizacją polskiego kodeksu postępowania administracyjnego w połowie ubiegłego roku. W przepisach ustanowiono, że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie, mające na celu jej zakwestionowanie.

Strona izraelska zarzuciła wówczas Polsce, że zmiana ta ograniczy możliwość ubiegania się o odszkodowania przez osoby ocalałe z Holokaustu i ich rodziny za mienie skradzione oraz zniszczone przez Niemców.

Odpowiadając na ataki strony izraelskiej, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta wyjaśniał wówczas: – Łączenie Holokaustu z nacjonalizacjami komunistycznymi jest nieuprawnione, nieuczciwe i cyniczne. Nacjonalizacje były procesem powszechnym, które dotykały w równym stopniu Polaków, którzy tak samo jak polscy Żydzi, każdego dnia niemieckiej okupacji drżeli o własne życie.

Kaleta tłumaczył też, że nowelizacja KPA realizuje postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 orku, które zmierzaja do zablokowania tzw. dzikiej reprywatyzacji. – Słuszny sprzeciw od lat budzi fakt oczekiwania wynagrodzenia krzywd komunistów przez wolną Polskę bez limitu czasowego. Polska musiałaby po raz wtóry płacić za skutki wojny, której była ofiarą, a następnie oddana pod ręce nowego okupanta. Za rządy tego okupanta mamy dziś płacić i to jeszcze pod cynicznym szantażem równania nas ze sprawcami zbrodni. To niegodne, niemoralne i nieakceptowalne – mówił wiceszef MS.

Czytaj też:

Ambasada Izraela o decyzji Sejmu: To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwamiCzytaj też:

Miller: Nie kibicuję polskiemu rządowi w sporze z IzraelemCzytaj też:

Rodzina Magierowskiego wraca do Polski. Jest pierwszy komentarz dyplomaty