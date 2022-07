Prezydent Duda uspokaja Pereirę. Poszło o tekst "Gazety Wyborczej"

Dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominika Wielowieyska opublikowała artykuł spotkaniu dziennikarzy z prezydentem Andrzejem Dudą. W tekście pojawia się fragment dotyczący tego, jak prezydent może zachować się, jeżeli to opozycja wygra najbliższe wybory parlamentarne.

"A co, jeśli opozycja wygra wybory i Sejm przyjmie uchwałę, że dublerzy muszą ustąpić w TK miejsca tym, którzy zostali wcześniej wybrani zgodnie z prawem? Bo jeśli prezydent chce być konsekwentny, to powinien przyjąć ślubowanie od legalnych sędziów. „W zasadzie tak powinno się stać. Będziemy tę opcję poważnie rozważać” – usłyszeliśmy zaskakującą odpowiedź" – czytamy.

Pereira zatrwożony, reaguje prezydent Polski

Zaniepokojony tym artykułem był szef portalu tvp.info Samuel Pereira. "Mam nadzieję, że @DWielowieyska kłamie, bo to, co ona opisuje po spotkaniu w Belwederze, to scenariusz antykonstytucyjnej totalnej hucpy z udziałem prezydenta @AndrzejDuda" – napisał na Twitterze.

Na jego wpis zareagował sam prezydent Andrzej Duda. Głowa Państwa uznała, że musi interweniować, uspokoić zatrwożonego dziennikarza i rozwiać jego wątpliwości.

"Szanowny Panie Redaktorze, proszę czytać ze spokojem, albowiem delikatnie przypominam, że czyta Pan projekcję przyszłości autorstwa Pani Redaktor D. Wielowieyskiej w GW. Serdecznie pozdrawiam. Miłego dnia!" – napisał prezydent Polski Andrzej Duda.

"Nie jestem zdziwiony, tak coś czułem. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia dla Pana i Małżonki" – odpisał prezydentowi Rzeczpospolitej uspokojony dziennikarz.

