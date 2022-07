"Koktajle gwałtu" na imprezie SPD? Skandal polityczny w Niemczech

Całą sprawę ujawnił "Tagesspiegel". Do skandalicznej sytuacji doszło na imprezie w namiocie przy Urzędzie Kanclerskim. W imprezie uczestniczyli posłowie oraz pracownicy niemieckiego Bundestagu i okręgów wyborczych. Według gazety pojawił się także kanclerz Niemiec Olaf Scholz. W sumie było tam ok. tysiąca osób. W trakcie imprezy miało dość do ataków seksualnych na kobiety.

Z wewnętrznego czatu SPD, do którego dotarł "Tagesspiegel" wynika, że "jest osiem ofiar, jeden przypadek potwierdzony badaniami". Kobietom tym miano podać nieznaną substancję, a następnie wykorzystać seksualnie.

Sprawa trafiła na policję

"Tagesspiegel" opisuje list szefa klubu SPD w Bundestagu Mathiasa Martina do posłów SPD, w którym napisano: "Na naszym letnim przyjęciu doszło do ewidentnych ataków na koleżanki za pomocą koktajli gwałtu (niem. K.o.-Tropfen). To oburzające wydarzenie, które natychmiast zgłosiliśmy policji w Bundestagu".

Grupa parlamentarna SPD zaleca jednocześnie, by ewentualne kolejne ofiary napastowania "zgłosiły to natychmiast na policję". Nie wskazano, kto może stać za tym oburzającym czynem. Na razie do sprawy nie odniosła się jeszcze policja.

"Termin potocznie obejmuje wiele różnych substancji. Najbardziej rozpowszechnione jest płynne ecstasy, czyli kwas gamma-hydroksymasłowy (GHB). Jest bezbarwny, bezwonny i bez smaku i może sprawić, że osoby je spożywające będą bezradne, bezbronne o mogą przechodzić zanik świadomości" – wyjaśnia "Tagesspiegel". Chodzi o "pigułkę gwałtu".

