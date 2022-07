Nieoficjalnie: W środę decyzja prezydenta ws. "wakacji kredytowych"

Na razie ustawa czeka na podpis prezydenta. Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", Andrzej Duda ma złożyć podpis już w środę. Dziennik wskazuje, że to ważne, bo ustawa wchodzi 14 dni po ogłoszeniu. Kredytobiorcy zaś nie mogą czekać.

– Zwłoka powoduje że może im przepaść zwolnienie z jednej raty – w sierpniu tego roku. I z ośmiu miesięcy wakacji zostaje siedem do wykorzystania – zauważa na Twitterze analityk gospodarczy Rafał Mundry.

Sejm zdecydował ws. wakacji kredytowych. Kto skorzysta?

W ubiegłym tygodniu Sejm poparł większość poprawek Senatu do ustawy dotyczącej wakacji kredytowych i zwiększenia o 1,4 mld zł środków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Wakacje kredytowe to element programu pomocowego dla posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych, którym w wyniku wzrostu stóp procentowych drastycznie w ostatnich miesiącach wzrosły raty. W czwartek Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu głównej stopy NBP o 50 pb do 6,5 proc.

Wakacje kredytowe. Kto może skorzystać?

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy: w 2022 i 2023 r. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 r.

Wakacje kredytowe mają dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla jednego kredytu wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

WIBOR do zmiany

Ustawa zawiera także zapis, dotyczący zastąpienia WIBOR (jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów o zmiennym oprocentowaniu udzielanych przez polskie banki) innym wskaźnikiem, który ma obniżyć wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika zostanie uregulowany rozporządzeniem.

